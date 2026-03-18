Уже ниже 14%. Эксперты рассказали, когда россияне начнут уходить из депозитов

Экономисты считают, что переломный момент для вкладчиков может наступить ближе к концу года

18 марта 2026, 07:00, ИА Амител

Очередь в банке / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Средняя ставка по трехмесячным вкладам в крупнейших российских банках опустилась ниже 14%. По данным "Финуслуг", она снизилась до 13,99%, что на 0,45 процентного пункта меньше, чем было на момент заседания Банка России 13 февраля. Последний раз такие значения фиксировались еще в декабре 2023 года. Несмотря на снижение доходности, массового оттока средств с депозитов пока не происходит. Эксперты объясняют это тем, что заметных альтернатив для большинства вкладчиков сейчас, по сути, нет, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Банки снижают ставки в ожидании решения ЦБ

Снижение доходности по вкладам происходит накануне нового заседания Центробанка, которое назначено на 20 марта. Участники рынка ждут, что регулятор в седьмой раз подряд снизит ключевую ставку — на 0,5 или, менее вероятно, на 1 процентный пункт.

По данным Банка России, средние максимальные ставки сейчас составляют:

до 90 дней — 13,46%;

от трех до шести месяцев — 13,76%;

на год — 13,44%;

на более длительный срок — 11,78%.

На этом фоне часть клиентов начинают интересоваться накопительными счетами. При базовой доходности от 4 до 10% некоторые банки предлагают новым клиентам промоставки на уровне 15–17% в первые один-два месяца.

Вкладчики пока не видят причин уходить

Президент Алтайского банковского союза и председатель правления Сибсоцбанка Дмитрий Тюнин уверен, что на данный момент банки не наблюдают заметного ухода клиентов с депозитов.

«На сегодняшний день мы оттока клиентов не наблюдаем. Действительно, есть тенденция постепенного снижения ставок, но альтернативы для вкладчиков, по большому счету, нет. Фондовый рынок слишком волатилен, недвижимость стагнирует, поэтому большинство по-прежнему предпочитает хранить деньги на депозите», — отметил он.

По словам Тюнина, алтайские банки ориентируются на предложения крупнейших федеральных игроков и сейчас тоже делают акцент на вклады сроком от трех до шести месяцев, поскольку ожидания дальнейшего снижения ставок сохраняются.

На фондовый рынок деньги тоже почти не идут

Партнер и директор по инвестициям агрегатора инвестиционных решений Иван Сергеев также отмечает, что заметного перетока средств из депозитов в другие инструменты пока не видно.

«Облигационные инструменты, фонды, которые связаны с инвестированием в облигации, как и в облигации федерального займа, так и в корпоративные бумаги, существенных притоков не показывают. Люди из депозитов все-таки не стремятся уходить», — пояснил он.

По его словам, ни акции, ни облигации сейчас не демонстрируют такого притока средств, который говорил бы о массовом выходе населения из вкладов.

Когда вкладчики начнут забирать деньги

Эксперты считают, что ситуация может измениться, когда доходность депозитов опустится ниже того уровня инфляции, который ощущают сами домохозяйства.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Ф-Брокер" Александр Тимофеев напомнил, что, по оценкам Банка России, население ощущает инфляцию примерно на уровне 12–13%.

«Как только ставки упадут ниже этого уровня, население начнет массово забирать деньги с депозитов и размещать их в акции, в недвижимость, в любые другие активы, только чтобы не держать деньги там, где они, по ощущениям, сгорают», — сказал он.

По мнению эксперта, такой переломный момент может наступить ближе к концу 2026 года.