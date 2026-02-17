Банки снижают проценты по вкладам и кредитам после очередного изменения ключевой ставки

Доходность депозитов и стоимость заемных средств постепенно сокращаются

17 февраля 2026, 12:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

После решения Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 15,5% годовых — крупные кредитные организации начали корректировать условия по вкладам, кредитам и другим банковским продуктам. Решение регулятора стало ориентиром для розничного финансового сектора и обозначило переход к постепенному снижению ставок по кредитам. На фоне снижающихся ставок еще можно найти выгодные предложения по депозитам, но общая тенденция — к постепенному уменьшению доходности по вкладам и стоимости кредитов — уже очевидна.

Банки пересматривают ставки по разным продуктам: кредитам, счетам и вкладам. Например, Альфа-Банк изменил максимальную ставку с учетом капитализации по основному вкладу для новых денег до 15,1% годовых для всех клиентов и до 15,5% годовых для премиальных клиентов на срок три месяца.

В Россельхозбанке изменили ставку по депозиту "Свой вклад" на 0,2 п.п. на сроках от 2 до 13 месяцев.

В ВТБ сообщили, что пересмотрели параметры по кредитам наличными для текущих и новых заемщиков. В среднем ставки уменьшились на три процентных пункта. О планах уже на текущей неделе изменить кредитные проценты в сторону уменьшения также сообщили в Абсолют Банке.

Незначительную коррекцию ставок проведет и ТКБ. О возможной корректировке по разным продуктам также сообщили в "Дом.РФ", Новикомбанке, ПСБ и ряде других банков.

Заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков считает, что динамика снижения ставок по кредитным продуктам будут зависеть от ключевой ставки.

«При этом в течение всего года при условии сохранения тенденции на смягчение денежно-кредитной политики ожидаем постепенного плавного снижения ставок по кредитам», — сказал он РБК.

По оценке ВТБ, наиболее оперативно на изменение ключевой ставки откликнется рынок кредитов наличными, где спрос постепенно восстанавливается.

Что же касается депозитов, то максимальные значения по ставкам, зафиксированные в прошлом году, остались позади. Рынок перешел к этапу постепенного снижения, однако до конца года доходность вкладов, как ожидается, сохранится на двузначном уровне. Клиенты будут чаще выбирать краткосрочные размещения сроком на три-четыре месяца. Повышенный интерес также прогнозируется к накопительным счетам, которые дают возможность гибко распоряжаться средствами для повседневных расходов.

По словам старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, на финансовом рынке начинается этап более взвешенного подхода к управлению сбережениями.

«Высокие ставки по вкладам помогли выработать привычку копить, и в этом году россияне будут распоряжаться своими накоплениями уже для решения текущих финансовых вопросов. Переток средств будет плавным, в том числе — в сегмент инвестиционных продуктов, особенно в сегменте состоятельных клиентов», — подчеркнул он.