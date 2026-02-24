В России средние ставки по вкладам упали до минимальных 14,2%

24 февраля 2026, 15:33, ИА Амител

За последнюю неделю на российском банковском рынке зафиксировано заметное снижение ставок по вкладам — это стало следствием очередного уменьшения ключевой ставки.

Согласно данным индекса "Финуслуг", на которые ссылается газета "Коммерсантъ", средняя ставка по трехмесячным вкладам опустилась до 14,2% годовых, обновив минимум за два года.

Динамика наблюдается и по другим срокам размещения средств. Так, средняя ставка по вкладам на полгода снизилась до 13,97% — это самое низкое значение за полтора года. При этом по годовым вкладам показатель остался на уровне 12,8% годовых.

Расчет проводился на основе предложений 20 крупнейших российских банков для вкладов объемом 100 тысяч рублей — без учета дополнительных условий и опций.

Эксперты отмечают, что снижение ставок по краткосрочным вкладам отражает ожидания участников рынка относительно сохранения ключевой ставки после февральского заседания совета директоров Центробанка.

Теперь банки корректируют свои условия исходя из сложившейся ситуации. По оценкам специалистов, пик доходности по депозитам уже пройден, а в дальнейшем условия для вкладчиков будут постепенно ухудшаться.

Зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов пояснил, что при формировании ставок по годовым вкладам финансовые организации опираются на собственные прогнозы относительно уровня ключевой ставки к концу года.

В то же время зампред правления банка "Дом.рф" Алексей Косяков предположил, что вкладчики начнут переводить накопления с краткосрочных депозитов на долгосрочные. По оценке эксперта, скорость этого процесса будет зависеть прежде всего от сигналов, которые подает Банк России.

Ранее сообщалось, что жители Алтая начали активнее интересоваться ипотекой из-за снижения ставки Центробанком.