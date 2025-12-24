В алтайском Минтрансе рассказали, как регион перейдет к локализации такси

В ведомстве пояснили, что собираются сделать переход "бесшовным"

24 декабря 2025, 06:15, ИА Амител

Такси / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Министерство транспорта Алтайского края прорабатывает с бизнес-сообществами региона "бесшовный" переход к использованию локализованных автомобилей в такси и недопущению срывов в работе. Сейчас ведомство внимательно следит за ситуацией в сфере и информирует бизнес о новых требованиях к локализации. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе краевого Минтранса.

"Информация доводится"

Ведомство уже разослало информационные письма о новом законе крупным перевозчикам, таксопаркам, а также представителю общественного совета в Алтайском крае. Проводятся и мероприятия, на которых обсуждаются нововведения, отметили в региональном Минтрансе.

«Данная информация доводится до перевозчиков и граждан, которые планируют осуществлять перевозки пассажиров и багажа легковым такси, в ходе различных совещаний, встреч, во время личных приемов и телефонных консультаций», – подчеркнули в министерстве.

При этом в алтайском Минтрансе напомнили, что в Алтайском крае, как и во всем Сибирском федеральном округе (СФО), закон заработает только с 1 марта 2028 года и не затронет автомобили, уже включенные в реестр легкового такси.

Автомобиль такси / Фото: amic.ru

Что изменит закон о локализации такси?

В большинстве российских регионов (кроме субъектов СФО, Дальнего Востока и Калининградской области) закон о локализации такси заработает с 1 марта 2026 года. Согласно ему, машины будут включать в реестр такси при соблюдении одного из двух условий: соответствия установленному уровню баллов локализации либо производства автомобиля по специальному инвестиционному контракту, заключенному с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. Баллы локализации будут давать за сборку автомобиля на территории России и за использование отечественных компонентов.

В начале октября 2025 года Минпромторг опубликовал список из 22 автомобилей, которые смогут работать в такси после введения нового закона о локализации. В перечень попали модели брендов LADA, "Москвич", УАЗ, Sollers, Evolute и Voyah.

При этом депутаты Госдумы уже предложили установить для самозанятых таксистов с нелокализованным авто квоту в 25% от общего числа зарегистрированных на начало года машин в регионе. Такого водителя собираются включать в официальный реестр, если авто находится у него в собственности более шести месяцев и используется без привлечения третьих лиц. Согласно законопроекту, Минтрансу дадут право устанавливать собственные квоты, однако ведомство будет обязано сообщать о них каждый год до 20 января. Планируется, что такая мера будет работать до 1 января 2033 года.

При этом ранее в пресс-службе такси "Максим" amic.ru спрогнозировали, что из-за закона о локализации часть самозанятых таксистов Алтайского края "уйдут в тень" и будут искать пассажиров в соцсетях и мессенджерах. Поэтому агрегатор предлагает вообще исключить самозанятых таксистов из-под действия закона о локализации.