В алтайском Минтрансе рассказали, как регион перейдет к локализации такси
В ведомстве пояснили, что собираются сделать переход "бесшовным"
24 декабря 2025, 06:15, ИА Амител
Министерство транспорта Алтайского края прорабатывает с бизнес-сообществами региона "бесшовный" переход к использованию локализованных автомобилей в такси и недопущению срывов в работе. Сейчас ведомство внимательно следит за ситуацией в сфере и информирует бизнес о новых требованиях к локализации. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе краевого Минтранса.
"Информация доводится"
Ведомство уже разослало информационные письма о новом законе крупным перевозчикам, таксопаркам, а также представителю общественного совета в Алтайском крае. Проводятся и мероприятия, на которых обсуждаются нововведения, отметили в региональном Минтрансе.
«Данная информация доводится до перевозчиков и граждан, которые планируют осуществлять перевозки пассажиров и багажа легковым такси, в ходе различных совещаний, встреч, во время личных приемов и телефонных консультаций», – подчеркнули в министерстве.
При этом в алтайском Минтрансе напомнили, что в Алтайском крае, как и во всем Сибирском федеральном округе (СФО), закон заработает только с 1 марта 2028 года и не затронет автомобили, уже включенные в реестр легкового такси.
Что изменит закон о локализации такси?
В большинстве российских регионов (кроме субъектов СФО, Дальнего Востока и Калининградской области) закон о локализации такси заработает с 1 марта 2026 года. Согласно ему, машины будут включать в реестр такси при соблюдении одного из двух условий: соответствия установленному уровню баллов локализации либо производства автомобиля по специальному инвестиционному контракту, заключенному с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. Баллы локализации будут давать за сборку автомобиля на территории России и за использование отечественных компонентов.
В начале октября 2025 года Минпромторг опубликовал список из 22 автомобилей, которые смогут работать в такси после введения нового закона о локализации. В перечень попали модели брендов LADA, "Москвич", УАЗ, Sollers, Evolute и Voyah.
При этом депутаты Госдумы уже предложили установить для самозанятых таксистов с нелокализованным авто квоту в 25% от общего числа зарегистрированных на начало года машин в регионе. Такого водителя собираются включать в официальный реестр, если авто находится у него в собственности более шести месяцев и используется без привлечения третьих лиц. Согласно законопроекту, Минтрансу дадут право устанавливать собственные квоты, однако ведомство будет обязано сообщать о них каждый год до 20 января. Планируется, что такая мера будет работать до 1 января 2033 года.
При этом ранее в пресс-службе такси "Максим" amic.ru спрогнозировали, что из-за закона о локализации часть самозанятых таксистов Алтайского края "уйдут в тень" и будут искать пассажиров в соцсетях и мессенджерах. Поэтому агрегатор предлагает вообще исключить самозанятых таксистов из-под действия закона о локализации.
08:14:56 24-12-2025
А то что цены копеечные это никого не волнует, таксисты кто по 10 лет работает уходят из такси. Смысла в такой работе нет
10:40:20 24-12-2025
Вася (08:14:56 24-12-2025) А то что цены копеечные это никого не волнует, таксисты кто ... Зато появится как работник в другой отрасли.
Или за 10 лет разучились работать по другому?
11:00:58 24-12-2025
Вася (08:14:56 24-12-2025) А то что цены копеечные это никого не волнует, таксисты кто ... где вы видели копеечные, за пять минут поездки 250 р. минимум.
12:05:33 24-12-2025
Гость (11:00:58 24-12-2025) где вы видели копеечные, за пять минут поездки 250 р. миниму... Что-то далеко Вы уезжаете за 5 минут и очень дёшево - 250руб. В обычный день и не вечернее время я давно могу уехать за 5 минут проезда минимум за 500 -600руб.
08:28:25 24-12-2025
Если все получится, то весь этот бизнес передадут Сбербанку...? Я так понимаю...
А если будет вялотекущая неразбериха... То так и будет вялотекущая много много лет...
10:01:51 24-12-2025
Пойдёт.
12:06:11 24-12-2025
А если я не хочу на телегах этих ездить? Нормальные машины будут?