В Барнауле обсудили координацию дорожных работ и ремонта инженерных сетей на 2026 год

Основной задачей является синхронизация действий на восьми участках улиц

09 февраля 2026, 19:45, ИА Амител

Обсуждение синхронизаций работ на сетях и ремонта дорог / Фото: barnaul.org

В администрации Барнаула состоялось стратегическое совещание, посвященное планированию масштабных работ на городской инфраструктуре в 2026 году. Основной целью встречи стала выработка механизмов синхронизации ремонта дорожного покрытия с работами на инженерных сетях.

Встречу провел заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

Фокус внимания совещания был сосредоточен на восьми стратегически важных участках, где ремонт запланирован в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни":

ул. Антона Петрова (нечетная сторона), от ул. Попова до ул. Малахова;

дорога по Малому Павловскому тракту, от ул. Сиреневой до ул. Шумакова;

ул. Попова, от Павловского тракта до пр. Космонавтов;

ул. Взлетная, от ул. Попова до ул. Лазурной;

пр. Строителей, от ул. Челюскинцев до ул. 2-й Строительной;

пр. Ленина, от пл. Октября до ул. Димитрова;

пр. Космонавтов, до здания № 64 к. 2 по проезду 9-му Заводскому;

ул. Солнечная Поляна, от ул. Юрина до пр. Космонавтов.

Уникальность подготовки к работам 2026 года заключается в превентивном подходе. Всем организациям, чьи коммуникации проходят под этими улицами, — от тепловиков до связистов — заранее направлен перечень планируемых работ. От некоторых уже получены ответы.

Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин акцентировал внимание на важности данного вопроса:

«Крайне важно согласовать графики, чтобы работы велись последовательно и комплексно. Такой подход позволит минимизировать неудобства для горожан», — отметил он.

По итогам обсуждения Андрею Курышину были даны поручения профильным комитетам. Им надлежит детально проработать график синхронизации всех видов работ на указанных улицах, обеспечив логическую последовательность: первоочередное выполнение задач по инженерным сетям с последующим проведением дорожных работ.

На основании согласованных данных комитетом по дорожному хозяйству и транспорту будет сформирована итоговая карта — график реализации мероприятий на 2026 год.

Данный документ станет основой для эффективной координации между всеми участниками процесса и позволит обеспечить плановый, комплексный характер обновления городской инфраструктуры.

Также стоит отметить, что финансирование муниципального предприятия "Автодорстрой", ответственного за содержание дорожной сети, в 2025 году было увеличено более чем на 30%, превысив отметку в 1,6 млрд рублей.

Это позволило не только расширить объемы работ по текущему ремонту и сезонному содержанию территорий, но и существенно обновить технический парк, пополнив его 16 единицами новой техники, и повысить фонд оплаты труда сотрудников.

Как сообщил руководитель "Автодорстроя" Виктор Райко, на летний сезон 2026 года уже запланирован ремонт более 114 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, а необходимые материалы и производственные мощности подготовлены заранее.