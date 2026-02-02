В Алтайском крае обновят еще 5,3 км дороги, ведущей к заповедникам

В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" активно идут работы по ремонту автомобильных дорог

02 февраля 2026, 12:17, ИА Амител

Дорога в Алтайском крае / Фото: Министерство транспорта Алтайского края / @mintrans22

В Алтайском крае дорожники ведут обновление трассы Шипуново — Краснощеково — Курья в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Как сообщили в региональном Министерстве транспорта, в 2025 году специалисты Южного ДСУ привели в нормативное состояние 9,8 км дороги с 112‑го по 121‑й км на территории Краснощековского района.

В ходе работ был выполнен комплекс мероприятий: снято изношенное дорожное полотно, устроено основание с помощью ресайклера и укреплено цементом. А также уложен верхний и нижний слои асфальтобетонного покрытия.

Проект является переходящим — в 2026 году ремонт продолжится. По данным Минтранса, планируется обновить еще 5,3 км трассы (с 106‑го по 112‑й км). На эти цели выделено более 370 млн рублей.

Трасса имеет большое значение для региона, так как ведет к охраняемым природным заповедникам "Тигирекский" и "Чинетинский" и соединяет с селом Курья — родиной Михаила Калашникова. Также дорога является частью маршрута к горе Синюхе, а также к озерам Белое и Саввушка.

