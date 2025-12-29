В Бийске 14 детей получили травмы за неделю
Фельдшеры скорой помощи доставили в медицинские учреждения 595 пациентов
29 декабря 2025, 22:30, ИА Амител
За неделю с 22 по 28 декабря бригады Станции скорой медицинской помощи Бийска совершили 1933 выезда для оказания медицинской помощи, говорится в официальном Telegram канале медицинской организации.
В ходе работы медики доставили в медицинские учреждения 595 пациентов, среди которых зафиксировано шесть случаев инфаркта, 29 случаев инсульта, 93 человека поступили с различными травмами, пять пострадавших в дорожно‑транспортных происшествиях и один ребенок с отравлением.
Кроме того, на минувшей неделе в больницы были доставлены 14 детей с травмами. Также отмечено 100 безрезультатных вызовов – пациент либо отсутствовал на месте, либо отказывался от медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что в горбольнице Бийска в три раза увеличилось число пациентов с пневмонией. Медики призывают соблюдать масочный режим.
Комментарии 0