В Бийске на два месяца ограничат движение по улице Вали Максимовой

Движение транспорта организуют по северной стороне улицы через кольцевую развязку

24 мая 2026, 07:34, ИА Амител

Фото: Администрация города Бийска

В Бийске с 25 мая по 30 июля ограничат движение транспорта по улице Вали Максимовой. Это связано с проведением ремонта проезжей части, сообщили в администрации города.

Проезд закроют по южной стороне улицы Вали Максимовой на участке от улицы Митрофанова до дома № 314 по улице Ленина. Движение транспорта организуют по северной стороне улицы через кольцевую развязку.

Кроме того, на два месяца перекроют участок от улицы Мерлина, 2, к улице Вали Максимовой, 1.