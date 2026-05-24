В Бийске на два месяца ограничат движение по улице Вали Максимовой
Движение транспорта организуют по северной стороне улицы через кольцевую развязку
24 мая 2026, 07:34, ИА Амител
В Бийске с 25 мая по 30 июля ограничат движение транспорта по улице Вали Максимовой. Это связано с проведением ремонта проезжей части, сообщили в администрации города.
Проезд закроют по южной стороне улицы Вали Максимовой на участке от улицы Митрофанова до дома № 314 по улице Ленина. Движение транспорта организуют по северной стороне улицы через кольцевую развязку.
Кроме того, на два месяца перекроют участок от улицы Мерлина, 2, к улице Вали Максимовой, 1.
«Просим водителей быть внимательными, заранее планировать маршруты с учетом изменений в схеме движения и соблюдать требования временных дорожных знаков», — обратились к автомобилистам в мэрии.
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