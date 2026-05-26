В Госдуме предложили увеличить ежегодный отпуск до 35 дней

Депутат Николай Новичков считает, что дополнительная неделя поможет россиянам избежать выгорания и полноценно восстановить силы

26 мая 2026, 09:43, ИА Амител

Отпуск / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Депутат Госдумы Николай Новичков в беседе с ТАСС выступил с инициативой увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней.

Согласно Трудовому кодексу РФ, отпуск можно делить на части, но одна из них должна составлять минимум 14 календарных дней, из которых четыре — это выходные.

«Давайте сделаем не 28, а на неделю больше — 35 дней. В этих днях будут учтены и рабочие, и нерабочие дни», — отметил парламентарий.

По его мнению, дополнительная неделя отдыха позволит россиянам полноценно восстановить силы и предотвратит профессиональное выгорание.

Напомним, стандартный оплачиваемый отпуск в России составляет 28 календарных дней в год. Отдельным категориям граждан уже предоставляются удлиненные отпуска — например, работники с инвалидностью отдыхают не менее 30 календарных дней.