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В Госдуме предложили увеличить ежегодный отпуск до 35 дней

Депутат Николай Новичков считает, что дополнительная неделя поможет россиянам избежать выгорания и полноценно восстановить силы

26 мая 2026, 09:43, ИА Амител

Отпуск / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Отпуск / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Депутат Госдумы Николай Новичков в беседе с ТАСС выступил с инициативой увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней.

Согласно Трудовому кодексу РФ, отпуск можно делить на части, но одна из них должна составлять минимум 14 календарных дней, из которых четыре — это выходные.

«Давайте сделаем не 28, а на неделю больше — 35 дней. В этих днях будут учтены и рабочие, и нерабочие дни», — отметил парламентарий.

По его мнению, дополнительная неделя отдыха позволит россиянам полноценно восстановить силы и предотвратит профессиональное выгорание.

Напомним, стандартный оплачиваемый отпуск в России составляет 28 календарных дней в год. Отдельным категориям граждан уже предоставляются удлиненные отпуска — например, работники с инвалидностью отдыхают не менее 30 календарных дней.

       

Комментарии 7

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Гость

09:54:15 26-05-2026

"Давайте сделаем не 28, а на неделю больше — 35 дней. В этих днях будут учтены и рабочие, и нерабочие дни», — отметил парламентарий"-------- Ужас! Что делает предвыборный Гон. В стране, где все делается при помощи лома, кувалды, пердячего пара и какой то матери, пойти на такую роскошь? Это может позволить себе только Китай, где на душу населения больше промышленных роботов, чем во всем мире.

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Гость

10:03:06 26-05-2026

Если депутат Николай Новичков, может себе позволить отдыхать от 35 дней в году, то для холопов это роскошь. Им нельзя так много отдыхать. Им вообще отдыхать не положено.

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Гость

11:27:40 26-05-2026

1. Сенатору Российской Федерации, депутату Государственной Думы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня.

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Гость

11:42:52 26-05-2026

в жкх 35 дней (не у всех конечно) - мне нравится столько отдыхать

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Гость

11:46:51 26-05-2026

Уволить , не о том думу думает..

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Гость

12:44:09 26-05-2026

Я - за.

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Гость

18:44:15 26-05-2026

Фиолетого, у меня уже так (госслужба)

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