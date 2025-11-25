В Красноярске учительница набросилась на школьника из-за сменной обуви

Педагог хватала ребенка за воротник, толкала на подоконник и кричала, что "задушила бы" его

25 ноября 2025, 23:00, ИА Амител

В Красноярске разгорается скандал вокруг учительницы школы № 152, которая применила физическую силу к ученику из-за того, что он не сменил обувь, сообщает prmira.ru.

На кадрах видно, как педагог в течение нескольких минут агрессивно хватает школьника за ворот кофты, толкает его на подоконник и громко кричит. В эмоциональном порыве женщина заявляет, что "задушила бы" мальчика. Поводом для такой реакции стало то, что ученик не переобулся в сменную обувь.

Ребенок, пытаясь вырваться, кричит в ответ: «Да ты уже надоела! Каждый день вы на меня орете, на весь класс орете. Не трогайте меня! Каждый день меня обзываете, каждый день!» Со слов мальчика, такое поведение учительницы – не редкость. Он также жалуется, что из-за постоянного давления ему потребовалась помощь психолога.

Управление образования Красноярска уже начало проверку по факту инцидента. Одновременно с этим межрегиональный центр по правам детей направил обращения в Следственный комитет и Министерство образования для принятия соответствующих мер.

Ранее в Приморье учительница ударила ученика стулом по голове.