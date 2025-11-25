В Красноярске учительница набросилась на школьника из-за сменной обуви
Педагог хватала ребенка за воротник, толкала на подоконник и кричала, что "задушила бы" его
25 ноября 2025, 23:00, ИА Амител
В Красноярске разгорается скандал вокруг учительницы школы № 152, которая применила физическую силу к ученику из-за того, что он не сменил обувь, сообщает prmira.ru.
На кадрах видно, как педагог в течение нескольких минут агрессивно хватает школьника за ворот кофты, толкает его на подоконник и громко кричит. В эмоциональном порыве женщина заявляет, что "задушила бы" мальчика. Поводом для такой реакции стало то, что ученик не переобулся в сменную обувь.
Ребенок, пытаясь вырваться, кричит в ответ: «Да ты уже надоела! Каждый день вы на меня орете, на весь класс орете. Не трогайте меня! Каждый день меня обзываете, каждый день!» Со слов мальчика, такое поведение учительницы – не редкость. Он также жалуется, что из-за постоянного давления ему потребовалась помощь психолога.
Управление образования Красноярска уже начало проверку по факту инцидента. Одновременно с этим межрегиональный центр по правам детей направил обращения в Следственный комитет и Министерство образования для принятия соответствующих мер.
Ранее в Приморье учительница ударила ученика стулом по голове.
23:13:00 25-11-2025
А чего не переобулся раз прошаренный такой?
Тетку понимаю - сложно ей в школе, сочувствую.
10:28:38 26-11-2025
Musik (23:13:00 25-11-2025) А чего не переобулся раз прошаренный такой? Тетку понима...
Может забыл. А училка - психическая, таких в УФСИН с руками отрывают, но эта выбрала почему-то школу
23:57:19 25-11-2025
похожа на психиатрическую! как таких психопаток пускают к детям-то? рожайте, рожайте...а куда попадает человек? к таким вот психопаткам в общество? и каким он вырастет под таким воздействием истеричек?
08:45:58 26-11-2025
Гость (23:57:19 25-11-2025) похожа на психиатрическую! как таких психопаток пускают к де...
Ну так иди, поработай с детками вашими. Тебя через полгода колотить начнет!
11:35:49 27-11-2025
Гость (23:57:19 25-11-2025) похожа на психиатрическую! как таких психопаток пускают к де... Потому что у вас дети больные на голову
11:53:18 27-11-2025
Гость (11:35:49 27-11-2025) Потому что у вас дети больные на голову... Извините, случайно на "-" нажал, хотел на "+". И хочу добавить, что такие неадекватные дети бывают у неадекватных родителей, тем более,кошмар, если родители - местные чиновнички или местные толстосумы небольшого кармана. В 50- 60-е годы тоже у чиновников были дети -мажорчики. Так, тогда из КПСС исключали, они сразу лишались своего места. Был у нас руководитель местной культуры, заслуженный уважаемый человек, в годы Великой Отечественной партизанил, был награжден орденами и медалями. Уж не помню, в чем провинился его сын, так начальника культуры за сына разбирали на бюро Крайкома КПСС, исключили из партии, лишился своей должности. Об этом даже в "Алтайке" печатали. Люди были честные! И школьники более здравые головой !
07:12:38 26-11-2025
Да ему не психолога надо, а ремнём по жо...
09:55:33 26-11-2025
Ремнем по .опе надо салабону, чтоб месяц сидеть не мог и его родителям тоже, особенно мамашке
11:47:15 26-11-2025
Положено переобуться - переобуйся, и никто орать не будет.
13:48:06 26-11-2025
Вообще не услышал крик от учителя, толко визг этого мелкого … он заслуживает особого внимания. Учитель ничего не сделал такого, чтобы ее наказывать. А если ее накажут, что очень вероятно, то эти мелкие сразу поймут что к чему