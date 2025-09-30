НОВОСТИОбщество

"За выход на улицу без шапки". В Красноярске учительница оттаскала дочь за волосы. Видео

По словам очевидцев, так педагог наказала девочку

30 сентября 2025, 18:30, ИА Амител

Учительница оттаскала дочь за волосы / Кадр из видео: Kras Mash
В микрорайоне Северный в Красноярске разгорелся скандал после появления видео, на котором учительница таскает свою дочь за волосы. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

На кадрах видно, как женщина хватает девочку и в какой-то момент даже пытается приподнять ее к потолку. Местные жители узнали в ней учителя географии школы № 24 Ольгу Хлопову. По словам очевидцев, педагог так наказала ребенка за то, что та вышла на улицу без шапки.

Директор образовательного учреждения о произошедшем узнала от журналистов. Самой Ольге Хлоповой дозвониться не удалось – на ее телефоне включен автоответчик.

НОВОСТИНаука и образование

школы Учителя

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

09:25:57 01-10-2025

Отстаньте уже от учителей! За собой лучше следите!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:57 01-10-2025

Гость (09:25:57 01-10-2025) Отстаньте уже от учителей! За собой лучше следите!... а что у нас учителя такие неженки? нежнее маленьких детей? ...поломойкой в литейном цеху пусть работает, если дури много в руках и с мужиками там пусть попробует так себя вести. Посмотрим насколько ее хватит. А при работе с детьми требуются другие навыки и обязательно наличие мозга.

  -1 Нравится
Ответить
