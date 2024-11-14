В России быстрее всего "богатеют" студенты и работники без опыта

Им предлагают работу со средним доходом около 80 тыс. рублей

14 ноября 2024, 16:52, ИА Амител

Подписание документов / Фото: unsplash.com / Scott Graham

В России самый большой прирост зарплатных предложений в третьем квартале 2024 года зафиксирован в области работы для студентов, пишет "Парламентская газета".

"Средняя зарплата здесь выросла за год на 22% и достигла 78,9 тыс. рублей", – рассказал заместитель гендиректора платформы "Работа.ру" Александр Ветерков.

Также заметный рост произошел в вакансиях для соискателей без опыта. Зарплата выросла на 21,4%, средний показатель составил 77,3 тыс. рублей.

На третьем месте по темпам роста зарплатных предложений находится сфера услуг (+20,8%, 72,4 тыс. рублей).

В пятерку также вошли сферы красоты и здоровья (+19,8%) и бизнес-услуг (+19,4%).