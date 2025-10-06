Фейк об учениях по полному отключению интернета распространяют на Алтае
Якобы будет недоступна мобильная связь, а домашний интернет существенно ограничат
06 октября 2025, 12:49, ИА Амител
В населенных пунктах Первомайского района не планируется проводить учения по полному отключению интернета, сообщили amic.ru в правоохранительных органах. Ранее в мессенджерах начали рассылать предупреждение, что для улучшения работы связи необходимо ограничить интернет.
«Бобровка, Фирсово и Санниково останутся 7 октября без мобильной связи из-за учений по полному отключению интернета», – отмечается в ложной информации.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае усилились попытки сбора данных о режимных объектах и военнослужащих.
13:10:29 06-10-2025
Фейк об учениях по полному отключению интернета распространяют на Алтае ---- интересно зачем?
14:20:58 06-10-2025
Гость (13:10:29 06-10-2025) Фейк об учениях по полному отключению интернета распространя... Народ озлобить, интернет - не только лайки в соц сетях, но и банки онлайн и другие оплаты, в том числе проезд. Не у всех наличка есть.
13:25:17 06-10-2025
Ну у меня в центре уже сейчас недоступен мобильный интернет от слова "совсем". И это даже без учений. Все набрали в рот воды, крайних не найти. Скромняги, не могут сознаться в своей заботе о безопасности населения.
13:31:16 06-10-2025
Заявление на перерасчёт мобильному оператору никто не пишет. А перерасчёт делают.
13:32:57 06-10-2025
так оно и так мобильного интернета нету в центре
14:10:07 06-10-2025
А когда-то смеялись над слухами о блокировки Трубы..
..
походу и не будет уже..
15:43:42 06-10-2025
Ну какбэ такого рода фейк не такой уж и фейк.
19:40:44 06-10-2025
Это правда!
08:14:14 07-10-2025
Гость (19:40:44 06-10-2025) Это правда! ...
Кстати, да. И я за то, чтобы в АК отключили Интернет полностью. Зачем такой позор на весь мир!