Фейк об учениях по полному отключению интернета распространяют на Алтае

Якобы будет недоступна мобильная связь, а домашний интернет существенно ограничат

06 октября 2025, 12:49, ИА Амител

В населенных пунктах Первомайского района не планируется проводить учения по полному отключению интернета, сообщили amic.ru в правоохранительных органах. Ранее в мессенджерах начали рассылать предупреждение, что для улучшения работы связи необходимо ограничить интернет.

«Бобровка, Фирсово и Санниково останутся 7 октября без мобильной связи из-за учений по полному отключению интернета», – отмечается в ложной информации.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае усилились попытки сбора данных о режимных объектах и военнослужащих.