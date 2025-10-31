Власти Алтайского края направят более 2 млрд рублей на развитие общественного транспорта
Обновлять технику планируют с 2025 до 2030 год
31 октября 2025, 09:50, ИА Амител
В Алтайском крае утвердили новую программу модернизации общественного транспорта. На обновление автобусов, трамваев и троллейбусов с 2025 по 2030 год выделят 2,1 млрд рублей. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале размещения правовой информации.
Согласно документу, у программы следующие цели:
- повышение доли транспорта, соответствующего установленным требованиям;
- увеличение протяженности трамвайной и троллейбусной инфраструктуры в нормативном состоянии.
Курировать обновление общественного транспорта будет министр транспорта региона Андрей Подолян. А главы крупных городов – Барнаула, Бийска, Рубцовска и Новоалтайска – станут его соисполнителями.
Общий объем финансирования программы – 2,1 млрд рублей. 1,6 млрд рублей из этой суммы возьмут из консолидированного бюджета края.
Кроме того, в программу входит и аналитика о состоянии транспорта в Алтайском крае. Главными проблемами отрасли обозначены высокая стоимость транспорта, высокий износ инфраструктуры, отсутствие оптимальной маршрутной сети и стандартов транспортного обслуживания.
В перечне "стратегических" шагов – обновление трамвайных путей и контактной сети троллейбусов, а также приобретение новой техники.
10:03:14 31-10-2025
Поощрение к приобретению и выпуску на маршруты в Барнауле автобусов малой вместимости - это не развитие, а деградация системы общественного транспорта
10:21:12 31-10-2025
29 маршрут откройте, как больным добираться до медицинских кластеров
10:28:57 31-10-2025
Спера подготовьте всю инфраструктуру. Отрегулируйте светофоры (как на ул. Власихинской и ул. лазурной - по уму). Продумайте всю логистику, запретить выделенные полосы, убрать все искусственные неровности и т.п. Да и сам Автобусный парк и их водители (просто квест).
12:20:23 31-10-2025
Гость (10:28:57 31-10-2025) Спера подготовьте всю инфраструктуру. Отрегулируйте светофор... Ага. И вообще всех с дорог убрать. Оставить только тебя и твою машину. Но тогда за такую привилегию будешь и всех нас перевозить куда нам надо.
11:46:18 31-10-2025
ничего не надо подготавливать. Надо в ук наказания для водителей внести и персональную отвественность