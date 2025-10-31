Власти Алтайского края направят более 2 млрд рублей на развитие общественного транспорта

Обновлять технику планируют с 2025 до 2030 год

31 октября 2025, 09:50, ИА Амител

Автобус маршрута № 1 в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае утвердили новую программу модернизации общественного транспорта. На обновление автобусов, трамваев и троллейбусов с 2025 по 2030 год выделят 2,1 млрд рублей. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале размещения правовой информации.

Согласно документу, у программы следующие цели:

повышение доли транспорта, соответствующего установленным требованиям;

увеличение протяженности трамвайной и троллейбусной инфраструктуры в нормативном состоянии.

Курировать обновление общественного транспорта будет министр транспорта региона Андрей Подолян. А главы крупных городов – Барнаула, Бийска, Рубцовска и Новоалтайска – станут его соисполнителями.

Общий объем финансирования программы – 2,1 млрд рублей. 1,6 млрд рублей из этой суммы возьмут из консолидированного бюджета края.

Кроме того, в программу входит и аналитика о состоянии транспорта в Алтайском крае. Главными проблемами отрасли обозначены высокая стоимость транспорта, высокий износ инфраструктуры, отсутствие оптимальной маршрутной сети и стандартов транспортного обслуживания.

В перечне "стратегических" шагов – обновление трамвайных путей и контактной сети троллейбусов, а также приобретение новой техники.