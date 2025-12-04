"За верность профессии". В Алтайском крае наградили лучших аграриев и переработчиков

Их упорство и любовь к делу – это то, что делает регион особенным, а созданные их руками продукты – достоянием края

04 декабря 2025, 18:20, ИА Амител

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности / Фото: t.me/tomenko_22

В Алтайском крае в среду, 3 декабря, отметили День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. И это намного больше, чем дата в календаре. Это время подвести итоги года, сказать спасибо тем, кто каждый день вкладывает силы и душу в развитие отрасли, и назвать поименно лучших из лучших, отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Ежегодно в этот день вручают премию губернатора Алтайского края "За верность профессии" – особую награду для тех, кто долгие годы остается предан своему делу, работает честно, надежно и с любовью. Это признание профессионализма и большого человеческого труда, без которого невозможно представить сельскохозяйственную и перерабатывающую отрасли региона.

Премия существует с 2017 года и присуждается работникам молокоперерабатывающей, зерноперерабатывающей и мясоперерабатывающей отраслей. Среди лауреатов как действующие специалисты с высокими производственными результатами, так и ветераны, чья карьера стала примером преданности профессии. Премия носит имена выдающихся работников пищевой промышленности края. В молочном направлении премия названа в честь Геннадия Бородина и Дмитрия Качесова – настоящих легенд алтайского сыроделия, которые оставили заметный след в истории отрасли.

В этом году лауреатом премии в молочном направлении стала главный технолог Ануйского маслосырзавода Мария Казакова. Ее трудовой путь начался еще в 1976 году.

Почти за полвека работы многое изменилось: новые требования к продукции, маркировке и упаковке. Но неизменным осталось ее отношение к работе – ответственность, требовательность и справедливость. Особую благодарность Мария выражает своему наставнику Валентине Федоровне Костелевой. Вместе они создали новый сыр, который завоевал любовь покупателей и стал настоящей гордостью региона.

«Этот сыр получил звание лучшего сыра Сибири. Мы с Валентиной Федоровной придумали его и назвали в честь нашего села – Зеленодольский. Патенты и торговая марка закрепили уникальность рецептуры, и больше никто не сможет выпускать его под этим именем», – отметила Мария Казакова.

Премию в этом году получил и Алексей Неприятель – ученый НИИ пантового оленеводства. 25 лет назад он, будучи аспирантом, начал свой путь под руководством Василия Герасимовича Луницына, выдающегося исследователя, чье имя теперь носит премия в отрасли. Луницын помог Алексею определить ключевую тему исследований – консервирование, переработка и сертификация пантовой продукции.

«Сегодня благодаря нашим разработкам выстроена система консервирования и переработки сырья маралов. Есть научное обоснование и понимание процессов. Под руководством Василия Герасимовича я защитил докторскую диссертацию в 33 года, став одним из самых молодых докторов наук в Алтайском крае», – рассказал Алексей Неприятель.

Помимо лауреатов премии, в День сельского хозяйства чествуют победителей трудового соревнования в сфере АПК. Лучшим шефом-наставником стал Алексей Высоцкий, главный механик предприятия "Алтайхлеб". За последние три года он поддержал более 30 молодых специалистов, половина из которых осталась работать на предприятии.

«Обучать молодых интересно, потому что можно передать опыт, который помогает отрасли развиваться и сохранять традиции», – подчеркнул Алексей Высоцкий.

Все эти люди – сердце алтайского аграрно-промышленного комплекса. Они остаются преданными своей профессии десятилетиями, совершенствуя мастерство и передавая опыт молодым. Их упорство и любовь к делу – это то, что делает регион особенным, а продукты, созданные руками таких мастеров, – настоящим достоянием Алтайского края.