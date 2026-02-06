Жители Алтайского края стали чаще уезжать за границу на 23 Февраля и 8 Марта

Примерно на 10% больше, чем годом ранее

06 февраля 2026, 06:44, ИА Амител

Багаж на фоне самолета / Фото: создано в нейросети

Россияне все активнее планируют зарубежные поездки на праздничные выходные 23 Февраля и 8 Марта. По оценке Ассоциации туроператоров России, в этот период за границу могут отправиться до одного миллиона человек, что примерно на 10% больше, чем годом ранее. Рост спроса подтверждают и участники туристического рынка. Эксперты связывают эту тенденцию прежде всего со снижением цен и расширением полетных программ. Подробности — в материале радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Спрос вырос почти на 80%

По данным сервиса бронирования "Островок", количество заказов туров на праздничные даты увеличилось на 78% год к году. Самыми популярными направлениями стали Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Индонезия и Египет.

Как рассказала представитель турагентства Pegas Touristic Ольга Ришко, в этом году зарубежные поездки на февраль и март стали заметно доступнее.

«Сейчас повышен спрос на праздничные даты 23 февраля и 8 марта. Достаточно большое количество выходных и доступные цены. Например, во Вьетнам на 11 дней можно улететь от 100 тысяч рублей на человека. В Таиланд, курорт Паттайя, — от 85 тысяч. И на Пхукет — от 100 тысяч рублей на человека», — поясняет Ольга Ришко.

По словам эксперта, ключевая причина снижения цен — конкуренция направлений и расширение авиапрограмм.

«Если в прошлом году основной упор был на Таиланд, то сейчас зимой летают сразу по нескольким направлениям: Таиланд (Паттайя и Пхукет), Вьетнам (Нячанг, Фукуок), Шри-Ланка, Хайнань, Египет (Хургада и Шарм-эш-Шейх). Появилась и Индия. В зимний период стабильно востребованы туры к морю», — пояснила Ольга Ришко.

Турция, Сочи и поездки по России

Жители Алтайского края по-прежнему активно выбирают Турцию и Сочи. Востребованы и поездки внутри России, особенно на короткие праздничные выходные. Однако, по данным "Ведомостей", средний чек на внутренний туризм вырос на 10–15%, что также подталкивает часть туристов рассматривать зарубежные направления.

Кроме праздничных дат, туроператоры уже запустили программы раннего бронирования на летний сезон. По таким предложениям жители региона могут сэкономить до 30% от стоимости отдыха.