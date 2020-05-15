30 октября 2022 года amic.ru отмечает свой 23-й день рождения! Все эти 23 года мы писали новости и репортажи, брали интервью и комментарии у известных (и не очень) людей. Порой нас даже упрекают в том, что вопросы мы задаём больно уж неудобные и неуместные.

Что ж, теперь мы вас прекрасно понимаем. Накануне в редакцию amic.ru с расспросами ворвались корреспонденты ну из очень уж странных изданий (одна только газета «Подозреватель» чего стоит). Так мы сами стали героями интервью. Что из этого получилось — смотрите в ролике.

P.S. Пусть официальный день рождения у нас 30 октября, ваших поздравлений мы ждём уже сегодня. Ведь пятница — это лучший день для подарков и добрых слов. А в воскресенье можете поздравить нас ещё раз — мы не против.

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