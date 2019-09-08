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900 дней осады: факты о блокадном Ленинграде

, ИА "Амител"
Скорбную дату отмечают 8 сентября: в этот день началась блокада Ленинграда
Фото: excurspb.ru

Фото: excurspb.ru


8 сентября 1941 – страшная и трагическая дата в нашей истории. В этот день гитлеровские войска захватили Шлиссельбург, отрезав город с многомиллионным населением от остальной страны.

Портал Amic.ru рассказывает, что пришлось пережить жителям блокадного города, в цифрах и фактах.

1
Главные даты блокады

Самыми значимыми датами для блокадного города являются:

8 сентября 1941 года – день начала блокады;

18 января 1943 года – день прорыва блокады;

27 января 1944 года – день полного снятия блокады;

5 июня 1946 года – день прорыва морской минной блокады Ленинграда.

2
Эвакуация

Из блокадного города было эвакуировано 1,5 миллиона человек. Это почти половина всего населения. Эвакуация началась уже через неделю после начала войны. Первыми увозили детей. В первую волну в районы Ленобласти были вывезены около 400 тысяч детей. 175 тысяч вскоре были возвращены обратно. Некоторых отвозили в Сибирь, в частности в Алтайский край.

С горожанами вели разъяснительную работу: люди думали, что это ненадолго, и не хотели покидать Ленинград. 

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3
Голод

Как рассказывали выжившие, самым страшным испытанием для блокадников стал голод. Многие уходили на линию фронта, туда, где велись ожесточенные бои, потому что "там было не страшно".

Первое резкое снижение норм выдачи продуктов произошло 15 сентября. После этого нормы продолжали снижать. В декабре они замерли на отметке в знаменитые 125 блокадных граммов, которые полагались детям и иждивенцам.

На черном рынке, подпольно ценности можно было выменять на продовольствие, топливо, медикаменты и не только. Одним из самых дорогих товаров были гробы. В основном людей хоронили, заворачивая в простыни.

Суровая зима 1941-1942 годов усугубила ужасы массового голода, что привело к огромным жертвам именно в первую блокадную зиму.

4
Погибшие
За годы блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до полутора миллиона человек. И только 3% погибших стали жертвами бомбежек и артобстрелов. Страшная статистика: 97% жителей блокадного Ленинграда умерли от голода.
5
900 дней
Принято считать, что блокада длилась 900 дней. На самом деле блокадных дней было 872. С 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
6
Предупреждение

В первые месяцы блокады люди погибали не от голода, а от бомбардировок и артиллерийских обстрелов.

И в это время на стенах некоторых домов появились знаменитые надписи: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна".

7
Адреса

Эти надписи можно увидеть и сегодня. В Санкт-Петербурге они сохраняются по следующим адресам:

– Невский проспект, дом 14;

– Лесной проспект, дом 61;

– 22 линия Васильевского острова, дом 7;

– Посадская улица в Кронштадте, дом 17/14;

– Улица Аммермана в Кронштадте, дом 25.

Все надписи сопровождаются мраморными мемориальными досками.

8
Кошки
В Санкт-Петербурге есть памятник еще одним героям блокадного Ленинграда – кошкам. В первую блокадную зиму жители съели практически всех домашних животных, в том числе кошек. Это вызвало небывалый рост популяции крыс, которым оказался нестрашен голод. После прорыва блокады в январе 1943 года власти провели спецоперацию: в Ярославской области было собрано четыре вагона дымчатых кошек, которых перебросили в осажденный город.

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