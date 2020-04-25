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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 27

, ИА "Амител"
Главное за 25 апреля
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Число зараженных в Алтайском крае перевалило за 200, всем въезжающим в регион придется уйти на двухнедельный карантин, а дома-интернаты станут работать в закрытом режиме. Что еще вы могли пропустить из темы "коронавирус на Алтае" за день – в обзоре amic.ru.

1
Число зараженных в Алтайском крае: 215

63 новых случая заражения выявили в Алтайском крае за последние сутки. На 25 апреля в регионе в общей сложности диагноз подтвержден у 215 человек, 14 из них – дети. 

Из новых заболевших 51 человек – жители Змеиногорского района, которые контактировали с ранее заразившимися сотрудниками Корбалихинского рудника компании "Сибирь Полиметаллы". Также коронавирус за прошедшие сутки выявили у 5 человек из Бийска,  4 – из Барнаула, 2 – из Камня-на-Оби. Еще один зараженный – житель Михайловского района. Эта территория на региональную карту COVID-19 попала впервые. А это значит, что инфекция продолжает распространяться по краю.

В то же время вылечившихся уже 22. По данным краевого Минздрава, за последние сутки после двукратного отрицательного теста из больницы выписали еще четверых пациентов.

Всего в регионе на новую коронавирусную инфекцию обследовали 20,6 тыс. человек. Под наблюдением находятся 1317 человек, снято — 6923 человека.

2
Карантин для въезжающих

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ. С 24 апреля все граждане, которые прибудут в регион на автобусе, поезде, самолете или личном автомобиле из любого региона России обязаны соблюдать 14-дневный карантин. Ранее такие ограничения вводили только для тех, кто прилетел из-за границы или Москвы.

Люди обязаны сообщить о приезде по номеру 112 (указать регион, откуда прибыли и когда, свои регистрационные данные и место фактического нахождения). 

Организации и индивидуальные предприниматели должны обеспечить условия самоизоляции для вахтовиков. А также строго соблюдать все предписания и рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора.

Муниципальным властям рекомендовано проводить дезинфекцию помещений, где находились зараженные.

3
Дома-интернаты – в самоизоляции

Организации, которые предоставляют услуги соцобслуживания в стационарной форме должны будут с 27 апреля организовать работу в закрытом режиме.

Персонал будет работать вахтовым методом на 14-дневных сменах. Две недели им нельзя будет покидать работу (исключения – случаи угрозы  жизни и здоровью, а также обращения за неотложной медицинской помощью).

На закрытый режим работы переходят 11 учреждений соцобслуживания в Барнауле, Бийске и Рубцовске, а также в Первомайском, Павловском, Локтевском, Егорьевском и Тюменцевском районах. В них проживает 2235 человек.

Переход работника на закрытый режим работы возможен только с его письменного согласия. Работодатель должен организовать питание  персонала, находящегося на закрытом режиме, за свои деньги. 

Подробнее о том, как будут работать дома-интернаты, читайте в материале amic.ru.

4
Что происходит в Змеиногорском районе
24 апреля в Змеиногорском районе ввели строгий карантин. Въезд и выезд закрыт, жителям запретили без острой необходимости выходить из дома и ездить на машине (подробнее о карантине читайте здесь). 

По данным на 25 апреля, в районе уже 91 заболевший (из них двое в Змеиногорске).

Губернатор Виктор Томенко направил туда дополнительную группу медиков, средства индивидуальной защиты и лекарственные препараты. Помощь местным специалистам окажут терапевты, пульмонолог и инфекционист.

25 апреля сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю занялись санитарной обработкой территории Змеиногорска: дезинфицировали помещения администрации, крупные торговые и спортивные объекты, остановочные пункты, дороги.

Улицы обрабатывают диацилом (предназначен для такой дезинфекции). Его продолжат распылять и в последующие дни.

5
Пропускная система возможна
Алтайский министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов сообщил, что власти всерьез рассматривают возможность введения онлайн-пропусков в регионе по примеру Москвы.

Сейчас в крае прорабатываются механизмы выдачи цифровых пропусков. Решение об обязательном использовании приложения "Госуслуги СТОП коронавирус" может принять только глава региона Виктор Томенко.

Скачать это приложение на телефон можно на платформах App Store и Play Market. Программа запросит доступ к данным на портале "Госуслуги", после этого можно будет получить QR-код. Этот "пропуск" нужно предъявить проверяющему во время перемещения по городу. 

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:

Режим повышенной готовности. Что почитать об этом?

Что еще почитать и посмотреть:

Скованные одним вирусом. Как будут работать дома-интернаты на Алтае в полной изоляции?

Шаг к идеальной фигуре. Эффективные упражнения от известного тренера

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

25.04.2020 20:26
Мазафака

Зачем интересно чуваки газон в противогазах поливают.

25.04.2020 21:08
krash

25.04.2020 20:26
Мазафака Чтоб ласты не склеить от отравы. людей же траявт, своих чтоб не терять одели вгазики

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