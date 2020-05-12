Вторник, 12 Май, 20:23

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,43
€ 79,44
27°

232243 +10899
Обь
473см -42


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Вопрос дня



Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 44

, ИА "Амител"
Коротко о главном за 12 мая
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В Алтайском крае начал действовать масочный режим, но далеко не все его решили соблюдать. За последние сутки выздоровевших в разы больше, чем новых зараженных. Поликлиники еще нескоро вернутся к привычному режиму, а маникюрным салонам вроде можно работать. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Число зараженных в Алтайском крае: 727

20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Общее число заболевших достигло 727, среди них  84 ребенка.

За минувшие сутки:

  • 9 зараженных зарегистрировали в Барнауле,
  • 3 – в Рубцовске,
  • 2 – в Благовещенском районе,
  • по одному – в Бийске, Камне-на-Оби, Поспелихинском, Новичихинском, Егорьевском, Тюменцевском районах.

В обсерваторе на базе санатория "Сосновый бор" находятся 12 человек, прибывших авиарейсами и ж/д транспортом из Москвы и из-за рубежа, а также 100 вахтовиков из Якутии.

По данным краевого оперштаба на 12 мая, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 44,6 тыс. человек, под меднаблюдением и самоизоляции находятся 5863 человека

2
Рекорд по выздоровевшим

84 инфицированных выздоровели за последние сутки в Алтайском крае. За весь период, по данным оперштаба, вылечились 283 человека (среди них — 25 детей).

До сих на лечении находятся 440 человек, причем 45 зараженных лечатся дома (на амбулаторном наблюдении).

У большинства зараженных болезнь протекает в легкой форме.

Состояние 13 пациентов врачи оценивают как тяжелое. Из них пять человек находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Тяжесть течения заболевания связана с наличием сопутствующих заболеваний: сахарного диабета, сердечно-сосудистой недостаточности, ишемической болезни сердца.

У 34 пациентов болезнь отмечают среднюю степень тяжести заболевания.

3
Нет маски — штраф

С 12 мая в Алтайском крае действует масочный режим. В магазинах, аптеках, общественном транспорте, такси, на остановках (в общем везде, где контактируете с людьми) нужно носить маску или респиратор.

Если в этих местах вы окажитесь без маски, то вас могут оштрафовать. В отношении нарушителей масочного режима буду применять статью 20.6.1 КоАП. Это значит, что граждан могут оштрафовать на сумма от 1 до 30 тыс. рублей.

За соблюдением масочного режима стали следить даже в магазинах. Но не во всех, а пока только в торговой сети "Ашан". Покупателям запретили входить в помещение без защитной маски. За соблюдением правила бдительно следит охранник. Если маски с собой нет — то на входе предлагают ее сделать самому.

4
Регион готов на послабления

Алтайский край готов перейти к первому этапу выхода из карантинных мер, согласно критериям Роспотребнадзора. По словам главы краевого Минздрава Дмитрия Попова:

  • темп прироста заболевших в крае 4,8% на фоне 5,1% по стране;
  • при необходимых 70 тестах на 100 тысяч населения в сутки в крае делается 76;
  • при необходимых 50% свободного коечного фонда – в регионе более 70%.

Если ситуация не ухудшится, то министерство будет рекомендовать послабление карантинных мер в ближайшее время.

5
Поликлиники откроются нескоро

Алтайские медучреждения к прежнему формату работы смогут вернуться только к июню. Но это возможно только при той ситуации, которая складывается сейчас (выздоравливают больше, чем заражаются). Если эпидситуация ухудшится, то и в начале лета на прием к врачу не сходить.

В крае ведется ежедневный мониторинг. Специалисты оценят ситуацию через неделю после майских праздников. Если роста заболеваемости не будет, то поликлиники и стационары смогут постепенно вернуться к оказанию плановой помощи, считают в краевом Минздраве.

6
Маникюр делать можно?

Маникюр и педикюр в салонах делать можно, однако необходимо соблюдать требования, заявила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

"Маникюрные салоны относятся к парикмахерским услугам. По парикмахерским услугам есть нормативные акты и документы правительства Алтайского края. В том числе о том, что они могут работать при определенных условиях", – пояснила Калинина.

Если такая студия находится на первом этаже и имеет отдельный вход в помещение, то работать она может. При этом обслуживать можно не более двух человек одновременно, а каждый клиент должен находиться в отдельном кабинете.

7
Барнаульцы стали меньше бояться Covid-19

Так считают аналитики Центра политической конъюнктуры. Они изучили поисковые запросы жителей различных городов.

Результаты показали, что в Барнауле частота поиска информации о COVID-19 упала почти до 85%, что сравнимо со статистикой по Новосибирску, Иркутску и Улан-Удэ. 

А вот повышенное число запросов зарегистрировали только в одном сибирском городе – Бийске. Там жители ищут информацию по теме вируса на 13% чаще обычного.

8
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:

Что еще почитать и посмотреть:

"Реклама от государства". Алтайские бизнесмены хотят, но не могут взять кредит под 0%

Льготные кредиты и отмена налогов. Какую поддержку получит бизнес в пандемию?

Масочный режим и 90 тысяч подписчиков: самый неоднозначный день рождения губернатора Виктора Томенко

По 10 тысяч на ребенка. Что пообещал Путин для семей с детьми

Как вам нелегко, родные мои: Путин раздает деньги россиянам и отменяет нерабочие дни

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

12.05.2020 19:33
гость

причем 45 зараженных лечатся дома

Интересно в подъезде дома про это знают?

12.05.2020 19:37
Z

12.05.2020 19:33
гость
причем 45 зараженных лечатся дома

Интересно в подъезде дома про это знают?
----------------------
Да.
Эти подъезды обрабатывают хлоркой.
Женсовет тут как раз, на днях, такие проверял.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20:05
Сотрудники барнаульской Госавтоинспекции вручили защитные маски автомобилистам 0
19:33
Дмитрий Песков заразился коронавирусом 11
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 44 2
18:46
Куда еще не добрался коронавирус? Карта распространения COVID-19 в Алтайском крае 0
18:04
Жители Алтайского края стали гораздо реже покупать новые автомобили 4
17:54
Алтайские семьи с шестью и более детьми обеспечат медицинскими масками 8
17:41
Несостоявшуюся поездку за границу можно будет заменить на рейс по России 0
17:30
В Красноярске изнасилованных девушек оштрафовали за нарушение самоизоляции 11
17:18
Роспотребнадзор: маникюр и педикюр в Алтайском крае делать можно 1
17:07
Вышел в магазин без маски. Что будет и на сколько оштрафуют? 27
17:02
Поликлиники Алтайского края смогут вернуться к плановой работе не раньше июня 2
16:50
13 дворов отремонтируют в Барнауле по программе формирования городской среды 4
16:36
Стало известно, что будут делать люди после изобретения вакцины от COVID-19 1
16:27
Ушла на пенсию: алтайскому оркестру "Сибирь" неожиданно нашли нового директора 2
16:04
"Мария-Ра" и "Аникс" получили штрафы за несоблюдение масочного режима 15
15:55
За сутки в России выявили почти 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19 26
15:48
Хотели сдать. Сборщики металла подорвались на боевом снаряде в Кузбассе 3
15:41
Алтайским врачам уже выдали 37 млн рублей за борьбу с COVID-19 8
15:25
Роспотребнадзор: исключать введения перчаточного режима в Алтайском крае не стоит 18
15:13
Ввоз некоторых праворульных машин в Россию запретят с 1 июля 23
14:57
Почти все дети, которые подхватили COVID-19 в Алтайском крае, заразились дома 5
14:42
Почти полмиллиона потерял житель Алтайского края, отправив свои данные мошеннику 9
14:30
Биолог объяснила, как формируется иммунитет к COVID-19 7
14:24
Где в Барнауле отключат горячую воду в мае и сколько это продлится 1
14:16
Российских чиновников хотят штрафовать за хамство и оскорбления 4
14:02
Барнаульцы в праздники выходили из дома реже, чем в будние дни 3
13:50
Каждый третий россиянин во время пандемии сократил траты на еду 2
13:36
"Ашан" в Барнауле не пускает покупателей без защитных масок 22
13:27
22 года и без прав. Стали известны подробности погони за иномаркой в Барнауле 5
13:15
Спрос на медсестер в Алтайском крае снизился почти в два раза 5
13:06
Экологи предложили установить боксы для утилизации масок и перчаток 2
12:52
Бывший алтайский прокурор увеличил доходы, переехав в Новосибирск 2
12:39
Змеиногорские мотоциклисты провели "карантинный" пробег по району 1
12:30
"Эби", "Сяке" и разные там "Маки". Где в Барнауле заказать суши и роллы 1
12:25
Пять человек погибли при пожаре в питерской больнице, где лежат пациенты с COVID-19 4
12:12
Министр здравоохранения Алтайского края: регион готов к послаблению карантинных мер 19
12:05
В Алтайском крае готовятся открыть больницы для приема и плановой помощи 1
11:49
Аналитики: барнаульцы стали меньше бояться COVID-19 1
11:37
Конгресс США заинтересовался нарушениями прав человека в России 35
11:26
Кемеровчане раскритиковали фото блогерши в откровенном наряде на 9 мая 33
11:20
Глава комитета по архитектуре и строительству Барнаула покинул свой пост 13
11:14
Отличное место, чтобы пережить коронавирус. В Бийске продают здание бомбоубежища 1
11:03
В Алтайском крае от COVID-19 выздоровело сразу 84 человека 7
10:52
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае достигло 727 10
10:50
В Барнауле полицейские устроили погоню за угнанным автомобилем. Видео 4
10:40
Майская сессия АКЗС снова пройдет в онлайн-формате. Зато с отчетом губернатора 0
10:21
Счастливых вам голодных игр: реакция соцсетей на очередное обращение Путина 14
10:15
В Алтайском крае ввели масочный режим. Что это значит? 60
10:03
Дорогу по переулку Ядринцева в Барнауле готовят к капитальному ремонту 0
09:52
Вахтовик из Алтайского края зарезал коллегу на камчатском рыбозаводе 0
09:40
В России зафиксировали новый вид мошенничества с кредитными историями 0
09:29
В Барнауле с 12 мая отключают горячую воду 4
09:17
Врач назвала лучшую маску для защиты от вирусов 11
09:05
Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом 10
08:47
"Реклама от государства". Алтайские бизнесмены хотят, но не могут взять кредит под 0% 10
08:31
Мэр Новороссийска уволил своего заместителя за нарушение режима самоизоляции 4
08:15
Кости в месте высадки елей нашли в Барнауле 5
08:01
Льготные кредиты и отмена налогов. Какую поддержку получит бизнес в пандемию? 2
07:44
День России: как отдыхаем в июне-2020 3
07:22
Масочный режим и 90 тысяч подписчиков: самый неоднозначный день рождения губернатора 39

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.