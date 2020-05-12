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Масочный режим и 90 тысяч подписчиков: самый неоднозначный день рождения губернатора

, ИА "Амител"
Виктор Томенко возглавляет Алтайский край почти 2 года

12 мая губернатору Алтайского края Виктору Томенко исполняется 49 лет. Это уже второй день рождения, который Томенко встречает в статусе главы региона. Amic.ru собрал десять любопытных фактов из биографии нынешнего руководителя краевого правительства.

1
Гороскоп

Виктор Томенко родился 12 мая 1971 года – по восточному календарю в Год металлического кабана. Это животное в китайском гороскопе означает процветание, честность, энергичность и амбициозность. Людям, появившимся на свет 49 лет назад, свойственны рассудительность, крепкие нервы и большое терпение.

В тот же день, что Виктор Томенко, в разные годы родились Кэтрин Хэпберн - американская актриса, четырежды лауреат премии "Оскар", Андрей Вознесенский – поэт и прозаик, стендап-комик Джордж Карлин, а также олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.

2
Доходы
По итогам 2018 года Виктор Томенко задекларировал 5,58 млн рублей. В его собственности числились две квартиры (113 и 234 квадратных метра), нежилое помещение (14,1 кв.м), автомобили Audi Q7 и Toyota Corolla. Также в пользовании у Томенко находились квартира (213,6 кв.м) и номер в учреждении. Ожидается, что доходы губернатора за 2019 год будут опубликованы до конца мая.
3
Работа без оценки
Виктор Томенко так и не отчитался о своей работе перед парламентариями за прошлый год. Сессия АКЗС, где депутаты планировали заслушать главу региона, оказалась отложена на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.  В прошлом году работу краевого правительства одобрили 63 депутата, 3 оказались против. Еще один избранник предпочел воздержаться.
Политический юбилей
В марте 2020 года исполнилось ровно 10 лет, с тех пор как Томенко пришел в политику. На тот момент времени губернатор Красноярского края Лев Кузнецов назначил 38-летнего Томенко замгубернатора — заместителем председателя краевого правительства. Кстати, в 2011 году журнал Forbes поставил Томенко на 47-е место в рейтинге госслужащих с самым высоким доходом: по итогам года он располагал 112,7 млн рублей.
5
Постоянство в работе
Виктор Томенко отдал компании "Норильский никель" 22 года. Здесь он начинал с аппаратчика-гидрометаллурга (1988 год), а завершил директором Заполярного филиала Норникеля в 2010 году.
6
Популярная страница
Instagram Томенко к дню рождения губернатора почти достиг рубежа в 90 тысяч подписчиков. Страница в соцсети была создана еще в декабре 2018 года и за 17 месяцев фолловерами губернатора стали 87,8 тысяч человек. Сам Томенко подписан на 40 аккаунтов, большинство принадлежит губернаторам и СМИ. Есть в их числе и amic.ru.
7
Рейтинги и индексы
По версии "Медиалогии" за 2019 год Томенко занял 36-ое место из 85 глав регионов. Количество сообщений об алтайском губернаторе составило 42 206, а суммарный медиаиндекс — 236 470,9. В недавнем рейтинге российских губернаторов, которые внедрили лучшие практики в рамках борьбы с коронавирусом, глава Алтайского края замкнул Топ-10. Исследование подготовил Центр политической конъюнктуры. Кроме того, по итогам апреля Виктор Томенко занял 64-е место в рейтинге влиятельности российских губернаторов. Исследование проводило Агентство политических и экономических коммуникаций.
8
Маска вместо мяча
Свой прошлый день рождения Томенко отметил на футбольном поле. Он сыграл в товарищеском матче с членами правительства Алтайского края, руководителями федеральных структур, представителями администрации Барнаула. На поле вместе с губернатором вышли Виталий Снесарь, Денис Губин, Данил Ситников, Павел Дитятев, Александр Чеботаев, Александр Дементьев, Евгений Зрюмов, Дмитрий Попов и др. Теперь губернатору не выйти на поле при всем желании – массовые спортивные мероприятия, как и многое другое, находятся под запретом. Плюс ко всему именно с 12 мая в Алтайском крае вводится масочный режим.
9
Дела семейные
Со своей супругой Татьяной Виктор Томенко отметит в этом году жемчужную свадьбу (30 лет). Они знакомы с 17 лет, а поженились в 19 лет. Дочь Томенко Галина летом заканчивает магистратуру Финуниверситета при правительстве РФ. Все шесть лет учебы девушка жила в Москве. Школу Галина Томенко окончила с золотой медалью. Кстати, и жена, и дочь губернатора 9 мая посетили Барнаул, где вместе с главой региона возложили цветы к Мемориалу Славы.
10
Достижения
За большой личный вклад в развитие металлургического производства и плодотворный труд награжден Виктор Томенко в свое время был награжден почетной грамотой Министерства экономики РФ.
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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

12.05.2020 07:29
- гость -

С Днем рождения! Здоровья и оптимизма.

12.05.2020 07:33
Алексей

Виктора Петровича, с днем рождения!

Кстати фото Красноярское, а губернатор то Алтайский

12.05.2020 07:37
Пионер

А чем он известен, кроме продажи предприятий частникам?

12.05.2020 07:41
гость

О, кабинетные проснулись, пока не залижут завтрак в рот не полезет.

12.05.2020 08:13
- гость -

А кто это на восьмом фото с Томенко за столом сидит? Каждый примазаться к авторитету нашего губернатора норовит!

12.05.2020 08:19
- гость -

90 тысяч подписчиков

если бы всё в крае было как должно, то подписчиков было бы по числу жителей региона...

12.05.2020 08:31
- гость -

После прилёта из Москвы дочь отсидела 2 недели изоляции?

12.05.2020 08:37
- гость -

Какие индексы? Какие подписчики? Чем ты знаменит? Что ты сделал? На твои выборы даже половина людей АК не пришло

12.05.2020 08:42
- гость -

Я очень разочарована в нём!

12.05.2020 08:57
Пенсионер

Что сделано для уменьшения эпидемии???

12.05.2020 08:58
Итальянец

Нормальный губернатор! В следующий раз за него проголосую. Небо и земля в сравнении с совковым москвоселянином Карлиным.

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