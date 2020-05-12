12 мая губернатору Алтайского края Виктору Томенко исполняется 49 лет. Это уже второй день рождения, который Томенко встречает в статусе главы региона. Amic.ru собрал десять любопытных фактов из биографии нынешнего руководителя краевого правительства.
Виктор Томенко родился 12 мая 1971 года – по восточному календарю в Год металлического кабана. Это животное в китайском гороскопе означает процветание, честность, энергичность и амбициозность. Людям, появившимся на свет 49 лет назад, свойственны рассудительность, крепкие нервы и большое терпение.
В тот же день, что Виктор Томенко, в разные годы родились Кэтрин Хэпберн - американская актриса, четырежды лауреат премии "Оскар", Андрей Вознесенский – поэт и прозаик, стендап-комик Джордж Карлин, а также олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.
Комментарии
С Днем рождения! Здоровья и оптимизма.
Виктора Петровича, с днем рождения!
Кстати фото Красноярское, а губернатор то Алтайский
А чем он известен, кроме продажи предприятий частникам?
О, кабинетные проснулись, пока не залижут завтрак в рот не полезет.
А кто это на восьмом фото с Томенко за столом сидит? Каждый примазаться к авторитету нашего губернатора норовит!
90 тысяч подписчиков
если бы всё в крае было как должно, то подписчиков было бы по числу жителей региона...
После прилёта из Москвы дочь отсидела 2 недели изоляции?
Какие индексы? Какие подписчики? Чем ты знаменит? Что ты сделал? На твои выборы даже половина людей АК не пришло
Я очень разочарована в нём!
Что сделано для уменьшения эпидемии???
Нормальный губернатор! В следующий раз за него проголосую. Небо и земля в сравнении с совковым москвоселянином Карлиным.