Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 56

+71 в Алтайском крае

Региональный оперштаб сообщил, что за прошедшие сутки в регионе выявлен 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в крае зарегистрировали 1325 инфицированных. Большинство новых случаев заражения выявили в Барнауле – 69 человек. Также по одному инфицированному нашли в Новоалтайске и в Первомайском районе.

Рост числа зараженных не помогает убедить людей носить маски. 50 нарушителей масочного режима в регионе привлекут к ответственности.