Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 28 августа

Число заражённых и умерших в Алтайском крае продолжает расти. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 28 августа – в подборке amic.ru.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 69 675 человек, в том числе 4 871 ребёнок. Выздоровели всего 53 007 человек. Умерло 4 626 человек, все взрослые.
Зарегистрировано два случая смерти пациентов с коронавирусом. В июле скончались 54-летний житель Кош-Агачского района и 83-летняя жительница Горно-Алтайска. По заключению патологоанатомов, в первом случае смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии, во втором – в результате тяжёлых сопутствующих заболеваний на фоне COVID-19. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 346 летальных случаев у пациентов, инфицированных коронавирусом.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь по-другому;
- какой штраф грозит за нарушение масочного режима.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения.
О вакцинации
- чем отличается вакцина "Спутник Лайт";
- можно ли вакцинироваться беременным;
- что нельзя делать после прививки от COVID-19.
Комментарии