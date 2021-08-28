Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 28 августа

У соседей

В Республике Алтай 27 августа выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом.Зарегистрировано два случая смерти пациентов с коронавирусом. В июле скончались 54-летний житель Кош-Агачского района и 83-летняя жительница Горно-Алтайска. По заключению патологоанатомов, в первом случае смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии, во втором – в результате тяжёлых сопутствующих заболеваний на фоне COVID-19. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 346 летальных случаев у пациентов, инфицированных коронавирусом.