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32-градусная жара нагрянет в Алтайский край в конце мая

Теплая погода вернется на Алтай уже на этой неделе

25 мая 2026, 14:45, ИА Амител

Лето-2024 в Алтайском крае / Фото: amic.ru
Лето-2024 в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Резкое потепление начнется с 26 мая. Регион ждет день без осадков, утром возможен туман. А термометры покажут до +29 градусов, согласно информации meteo22.ru. 

Летняя жара наступит 27 и 28 мая — температура достигнет +32 градусов. Если среда пройдет без осадков, то в четверг могут пойти кратковременные дожди с грозами.  

Также 28 мая стоит приготовиться к сильному юго-восточному ветру. Местами порывы достигнут 19 м/с.

Барнаул

В эти три дня в Барнауле также ожидается жаркая погода, 27 мая температура достигнет +30 градусов. Однако во второй половине дня 28-го числа планы жителей города может испортить дождь. Возможно, начнется гроза. 

Ранее необычные кадры майского снегопада сняли на Алтае. Последний месяц весны решил запомниться белыми хлопьями. 

Барнаул Алтайский край Погода
       

Комментарии 2

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Гость

20:46:29 25-05-2026

Будет не выше 25. Так что мимо!

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Вежливый Человек

22:39:54 25-05-2026

Шикарно

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