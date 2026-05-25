Теплая погода вернется на Алтай уже на этой неделе

25 мая 2026, 14:45, ИА Амител

Лето-2024 в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Резкое потепление начнется с 26 мая. Регион ждет день без осадков, утром возможен туман. А термометры покажут до +29 градусов, согласно информации meteo22.ru.

Летняя жара наступит 27 и 28 мая — температура достигнет +32 градусов. Если среда пройдет без осадков, то в четверг могут пойти кратковременные дожди с грозами.

Также 28 мая стоит приготовиться к сильному юго-восточному ветру. Местами порывы достигнут 19 м/с.

Барнаул

В эти три дня в Барнауле также ожидается жаркая погода, 27 мая температура достигнет +30 градусов. Однако во второй половине дня 28-го числа планы жителей города может испортить дождь. Возможно, начнется гроза.

Ранее необычные кадры майского снегопада сняли на Алтае. Последний месяц весны решил запомниться белыми хлопьями.