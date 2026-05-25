32-градусная жара нагрянет в Алтайский край в конце мая
Теплая погода вернется на Алтай уже на этой неделе
25 мая 2026, 14:45, ИА Амител
Резкое потепление начнется с 26 мая. Регион ждет день без осадков, утром возможен туман. А термометры покажут до +29 градусов, согласно информации meteo22.ru.
Летняя жара наступит 27 и 28 мая — температура достигнет +32 градусов. Если среда пройдет без осадков, то в четверг могут пойти кратковременные дожди с грозами.
Также 28 мая стоит приготовиться к сильному юго-восточному ветру. Местами порывы достигнут 19 м/с.
Барнаул
В эти три дня в Барнауле также ожидается жаркая погода, 27 мая температура достигнет +30 градусов. Однако во второй половине дня 28-го числа планы жителей города может испортить дождь. Возможно, начнется гроза.
Ранее необычные кадры майского снегопада сняли на Алтае. Последний месяц весны решил запомниться белыми хлопьями.
20:46:29 25-05-2026
Будет не выше 25. Так что мимо!
22:39:54 25-05-2026
Шикарно