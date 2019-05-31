Виктор Томенко подписал документ об увеличении зарплаты бюджетникам

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал пакет документов по увеличению расходов на заработную плату. Как говорится на сайте правительства, на эти цели из краевого бюджета дополнительно направлен 1 миллиард 575 миллионов рублей, в том числе 625 миллионов рублей – на увеличение объема субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений.
Ранее, 30 мая, поправки в бюджет одобрили и депутаты краевого парламента. Во время своего отчета за прошлый год Томенко заявил о необходимости дополнительного выделения средств на увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы. В связи с чем были подготовлены поправки в закон о краевом бюджете и одобрены 6 мая на заседании правительства.
Кроме того, на сессии был скорректирован в целом бюджет на 5,589 млрд по расходам и на 755 млн рублей по доходам.
Из указанных 5,5 млрд рублей 1,5 миллиарда уйдут на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, в том числе 625 млн рублей на оказание финансовой помощи органам местного самоуправления на решение этих задач. Дополнительные 950 млн рублей получат органы МСУ на подготовку к зиме, еще 250 млн – на сбалансированность местных бюджетов. Всего в 2019 году местные администрации получат из краевого бюджета почти 30 млрд рублей финпомощи. И, наконец, 9,9 млн рублей будет направлено на довыборы в АКЗС.
Также 476 млн рублей будет направлено на оказание социальной помощи и услуг по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан и на 400 млн рублей пополнится краевая адресная инвестиционная программа (строительство социальных объектов).
Таким образом, доходы бюджета превысят 101 млрд рублей, расходы – 111 млрд рублей. Более чем на 5 млрд (до 10 млрд рублей, и это рекорд) вырастет и дефицит.
Комментарии
Бизнес обложим дополнительно - пусть платят, чиновник мало получает. У больницы не припаркуешься врачи приехали на работу. Бедные работают на 2-3 ставки. ВЫ где нибудь видели токаря на 2 ставки что бы работал? У станка по 16 часов стоять? Доктор может - парадокс.
Понаподписывать можно сколько угодно . Кому будут платить больше рядовым сотрудникам или директорам ( главврачам ) и их лизоблюдам ?
оклад увеличат, а надбавки и премии уменьшат, в итоге з/п еще меньше станет...
Я врач сколько из этих жалких копеек получу?
Безработных заставляют платить налоги и ЖКХ 100%, чтобы потом деньги бюджетникам отдать. Верните деньги, отнятые у безработных!
На сайте администрации написано: Губернатор Алтайского края во время своего ежегодного отчета обозначил необходимость дополнительного выделения средств на увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы. В связи с чем были подготовлены поправки в закон о краевом бюджете и одобрены 6 мая на заседании Правительства Алтайского края.
Да не нужно уже опять выделять средства на увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы. НЕ ДОЙДУТ ОНИ ДО РАБОТНИКОВ! опять осядут в чьих-нибудь карманах. Сделайте как раньше. Верните тарификационную сетку. Где оплата у главного врача по такому-то разряду и не более, у врача по такому. Не нужно никакого стимулирования(особенно когда его не было). И контроль(благо контролирующих органов развелось много), особенно, что касается соблюдения правил трудового законодательства.
Готовимся к повышению цен.
работники бюджетной сферы в алтайском крае кто это?кроме учителей и мед,я работаю в КГБУ но что то этих надбавок ни разу не видел!так и писали и говорили бы что подымут училкам и мед
Спасибо, отжали у малого бизнеса .. ничего умнее придумать не могут
Витёк, ты, без сомнения, крут, но мы от тебя не повышения зарплат ждем, а того, чтобы наша "дыра" не превратилась в "*опу". Спасибо, если понял.