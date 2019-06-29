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Жители Рубцовска живут в аварийном доме, который по документам снесен

, ИА "Амител"
Администрация города еще в феврале обещала, что осталось потерпеть всего чуть-чуть
В этом году ровно 10 лет, как дом №13 в Рубцовске признан аварийным / Фото: кадр из видео

В этом году ровно 10 лет, как дом №13 в Рубцовске признан аварийным / Фото: кадр из видео

В Рубцовске дождаться новоселья уже несколько лет не могут две семьи, живущие в аварийном доме, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".

В этом году ровно 10 лет, как дом №13 признан аварийным. Жильцы говорят, что по документам его даже снесли. Практически всех уже расселили. Но в полуразрушенном доме еще живут две семьи, которые отказались от новых квартир, поскольку площадь была вдвое меньше прежней.

Суд обязал администрацию Рубцовска предоставить равноценное жилье.  Но справедливости ждут до сих пор.

"С нас берут деньги за квартплату, за воду, хотя воду перекрыли, воду возят два раза в неделю. Все дрова, уголь мы заготавливаем сами. Пообещали до 1 апреля оформить документы, переселить, но у нас эти дела стоят на месте", — рассказал один из жильцов дома.

Администрация еще в феврале обещала, что осталось потерпеть всего чуть-чуть. В частности, тогда заместитель главы администрации Рубцовска Олег Обухович говорил следующее: "На сегодняшний день закончены работы по реконструкции нежилого помещения в жилое. Сейчас оформляются юридические тонкости".

А вот это спустя четыре месяца: "Закончены у нас работы по реконструкции двух нежилых помещений — по Громова, 30 и Дзержинского, 19. Сейчас идет оформление всех документов".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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