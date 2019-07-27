Непобедимый российский чемпион смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных российских молодых звезд спорта и шоу-бизнеса по версии Forbes.

Он составлялся на основании трех основных критериев: сумма доходов, число упоминаний в СМИ и социальных сетях. В качестве кандидатов в него рассматривали тех, кто еще не отпраздновал 40-летие.

Нурмагомедов заработал 11,5 млн долларов. 75 тысяч раз его фамилия прозвучала в СМИ, 1,5 млн раз – в социальных сетях.

Второе место заняла певица и телеведущая Ольга Бузова. Ее доход намного скромнее – 4,4 млн долларов, но она с лихвой компенсирует это 73 тысячами упоминаниями в СМИ и 4,5 млн – в соцсетях.

Тройку замкнул хоккеист Александр Овечкин. Он самый богатый из всех фигурантов рейтинга – 14,5 млн долларов. Журналисты про него писали 59 тысяч раз, а пользователи социальных сетей – 563 тысячи раз.

Пятерку замкнули музыканты: поп-исполнитель Егор Крид и рэпер Баста. В десятку рейтинга также вошли Дима Билан, Тимати, Ирина Шейк, Артем Дзюба и Полина Гагарина.

Примечательно, что самым упоминаемым в СМИ стал не вошедший в топ-5 футболист, капитан питерского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. На его счету 77 тысяч упоминаний.

По обсуждаемости в соцсетях не было равных Ольге Бузовой. Кстати, недавно она заявила, что стала популярнее Путина.