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Алтайскому депутату отчитались о ликвидации свалки в Барнауле, которую не убрали

, ИА "Амител"
Мотоциклисты неоднократно убирали мусор сами, однако горы хлама вырастали заново

Свалка, которую "убрали" / Фото: алтайское отделение ЛДПР

Барнаульские чиновники отчитались о ликвидации мусорной свалки, которая, как рассказали в алтайском отделении партии ЛДПР, все еще не убрана.

Несколько месяцев назад к депутату фракции ЛДПР в Алтайском Заксобрании (АКЗС) Евгении Боровиковой обратились представители регионального отделения "Федерации мотоциклетного спорта" и пожаловались на "вечную" свалку возле мотоциклетной трассы по адресу ул. Туриногорская, 1.

Мотоциклисты неоднократно убирали мусор сами, однако горы строительного и бытового хлама вырастали вновь.

Депутат обратилась с этим вопросом к мэру Барнаула Сергею Дугину. Ей ответил первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу, рассказав, что "все работы по ликвидации свалки выполнены в полном объеме".

"Однако мусор и ныне там. Это можно увидеть на фотографиях, которые прислали нам мотоциклисты", – отметили в партии.

"Если наши чиновники не могут справиться с одной свалкой, как они тогда решают другие насущные проблемы города? Стоит отметить, что исполнитель документа – сам глава администрации Ленинского района. Получается, что он даже не проверил факты, которые передал своему более высокому начальству?" – возмущается Боровикова.

Ранее сообщалось о мусоре, который вновь появился в березовой роще в Барнауле, где недавно собрали и вывезли три грузовика различного хлама.

Напомним, глава Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку, заявление о сложении полномочий он написал 15 августа.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

15.08.2019 12:07
- гость -

провокаторы мусор накидать успели, лодку раскачивают

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15.08.2019 12:49
гость

А сегодня ночью какую свалку жгли ? В городе дышать было нечем , гарь в воздухе стояла .

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15.08.2019 12:59
солдат

Это норма. Прокуратура делает то-же самое. При чём высшее звено. Если -бы начальника выгнали с работы без права занимать должность. тогда ДА! А так презрение к законам и очковтирательство.

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