"Нива" обогнала Bentley Bentayga среди самых продаваемых кроссоверов в Барнауле

Эксперты "Авито Авто" проанализировали рынок автомобилей сегмента SUV за январь-август 2019 года и выяснили, что в Барнауле самым продаваемым кроссовером стал ВАЗ "Нива", который за девять месяцев этого года подорожал на 2,6%. В целом популярность внедорожников в городе выросла на 7,4% за год, а их средняя цена снизилась на 4% и составила 779 тыс. рублей.

В 2019 году, как и в 2018, первенство по предложению и спросу в сегменте SUV принадлежит ВАЗ "Нива". Средняя стоимость российского кроссовера на Авито составила 223 тыс. рублей. Самый высокий средний ценник был у Bentley Bentayga — 9,4 млн рублей. Однако данная модель продавалась всего в нескольких экземплярах.

В Барнауле из десятки самых популярных моделей, которыми интересовались чаще всего, наиболее сильно спрос вырос на ВАЗ "Нива" — почти на 35%. Самое сильное падение спроса — Toyota RAV4 (на 26,3%). При этом марка Toyota занимает три позиции в списке.

В целом по России в 2019 году средняя цена автомобиля выросла на 5,4% по сравнению с 2018 годом и составила 688 070 рублей. Единственная модель, средний ценник на которую упал — Land Cruiser Prado (на 1%). На все остальные популярные внедорожники средние цены выросли, наиболее сильно на BMW 5 серии (на 11%).