Три сбитых в Барнауле женщины находятся в тяжелом состоянии

Три жительницы Барнаула, сбитые 20 октября иномаркой KIA Sportage, находятся в тяжелом состоянии в краевой клинической больнице, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального Минздрава.
Девушки 23 и 24 лет подключены к аппарату искусственной вентиляции легких в отделении анестезиологии и реанимации.
45-летняя горожанка находится в палате интенсивной терапии отделения тяжелой сочетанной травмы.
Напомним, женщин сбили на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Комсомольском. По факту аварии правоохранители проводят проверку.
Комментарии
Три жизни сломал
Судя по фото, "зебра" нанесена двойным цветом, такая бросается в глаза намного сильнее и тем более свежая краска, как прозевать то... Освещение тоже вроде нормальное. Что замечал, такую расцветку даже ночью намного заметнее.
Молоденьким девушкам будет полегче восстановиться (организм молодой), а вот которой 45 уже намного сложнее. Но и все равно, травмы будут всю жизнь сказываться. Всем потерпевшим - ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ!!!!!
16:15, к сожалению если травмы настолько сильны, что человек попадает на ИВС, то скорее всего дело закончится моргом или инвалидностью.
не защищаю.... но освещение пешеходных переходов оставляет желать лучшего..... ночью не видно пешехода в темной одежде..... а если еще и дождик... и всё блекует...
Оправданий водителю вообще нет никаких, ладно бы ещё один пешеход стоял, а это три человека да ещё ребёнок стояли на обочине, и не пропустить, это сверх всего