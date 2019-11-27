СК проверяет инцидент на рубцовском заводе, где сильно пострадал рабочий

В Алтайском крае проводится проверка по факту получения серьезных ожогов рабочим завода в Рубцовске, сообщает региональный СК.

"21 ноября 2019 года на территории ЗАО "Рубцовский завод запасных частей" произошел хлопок, в результате которого пострадал 28-летний рабочий", – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавший выполнял газоэлектросварочные работы по резьбе металлической бочки.

От воздействия открытого огня молодой человек получил ожоги и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить должностных лиц организации, отвечающих за технику безопасности на производстве. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что работник завода сидел на бочке из-под ацетона, когда пытался ее разрезать. Мужчину быстро потушили при помощи огнетушителя, однако он получил 70% ожогов тела.