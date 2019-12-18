Российская журналистка не сдержалась и выругалась матом в прямом эфире

Корреспондент телеканала ГТРК "Сахалин" нецензурно выругалась во время выпуска новостей, сообщает "Лента".
Девушка рассказывала о нападении на фельдшеров скорой помощи, которые приехали на вызов в один из жилых домов.
"В одной из квартир находилась компания молодых людей, которые вызвали скорую помощь для пожилой женщины. К их приезду она была мертва, причем, по словам медиков, уже несколько часов", – сказала журналистка, после чего сбилась и выругалась.
Из выпуска новостей, который был опубликован позднее на сайте телеканала, момент, где девушка дала волю эмоциям, вырезали.
Комментарии
Поколение неучей вышло в массы. Незнание родного языка компенсируют матом. Надеюсь, отстранят от эфира девочку.
Хоть бы намекнули, о чём она там выругалась.
вы бы еще шнурова отстранили от эстрады. там многие такие