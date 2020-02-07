60 здоровых китайцев посадили в карантин в Екатеринбурге

В екатеринбургский санаторий "Бодрость" поступили 60 граждан Китая, сообщил "Интерфаксу" заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик.

Замглавы отметил, что китайцы здоровы и симптомов заражения коронавирусом у них нет, но в целях профилактики им необходимо побыть под наблюдением специалистов.

"Это не зараженные люди. Они здесь на карантине. Не надо раздувать панику! Если будут какие-то признаки ОРВИ, то сразу будут отвезены в больницу", — заключил политик.

Ковальчик также отметил, что в случае необходимости власти Екатеринбурга организуют новые места для карантина, но пока такой необходимости нет.

Напомним, по данным на утро 7 февраля, от коронавируса погибло 636 человек, а число зараженных уже превысило 31 тысячу. Медики активно ведут работу над вакциной, но ее не смогут выпустить раньше конца 2021 года.