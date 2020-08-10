Владелец московского "Спартака" заявил о намерении снять клуб с чемпионата России

Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что собирается снять клуб с чемпионата России, сообщает "Спорт-Экспресс".
Федун остался недоволен судейством в матче против "Сочи", который прошел в воскресенье, 9 августа. Команды сыграли вничью (2:2), а оба гола "Сочи" забил с довольно спорных пенальти.
"Меня поддерживать не надо! Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен!" – сказал Федун.
Как ранее сообщил amic.ru, играющий за московский клуб барнаулец Александр Соболев посвятил гол в ворота противника умершей маме. После открытия счета он снял футболку, под которой была фотография матери. За снятую майку судья показал спортсмену желтую карточку.
Комментарии
Гадёнышь мюллер, недра забрал и футбол отнимает
Да и пёс с ним.
Леонид Федун заявил, что собирается снять клуб с чемпионата России
Бздун?!
ФК "Сочи"- владелец Б.Ротенберг. Без комментариев...