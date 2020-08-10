Барнаулец Александр Соболев посвятил гол в ворота ФК "Сочи" умершей маме

Барнаульский футболист Александр Соболев отличился в матче "Спартак" – "Сочи" и посвятил свой гол умершей маме. Запись момента появилась в Instagram сборной России.
После того как Александр открыл счет, он снял футболку, под которой была фотография его мамы. Он не смог сдержать слез, а одноклубники собрались вокруг, чтобы поддержать Александра. За снятую футболку судья выдал спортсмену желтую карточку.
Баннер в его поддержку на трибунах также растянули фанаты.
Напомним, о смерти мамы Александра Соболева стало известно 1 августа. Соболезнования ему выразили в московском "Спартаке" и самарских "Крыльях Советов", где он играл ранее.
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