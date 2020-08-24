17 тысяч алтайских семей получили выплаты за третьего ребенка

В Алтайском крае 17 341 семья получила ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка, информирует пресс-служба регионального Минсоцзащиты.
В 2020 году размер пособия составил 10 203 рубля. Именно такая сумма равняется величине прожиточного минимума для детей в Алтайском крае.
На указанную меру поддержки в 2020 году планируют потратить 2,06 млрд рублей. За семь прошедших месяцев выдано 1,2 млрд рублей.
Напомним, что пособие выплачивается в рамках нацпроекта "Демография" при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трехлетнего возраста. Этот проект считается одним из самых масштабных в крае по финансированию.
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