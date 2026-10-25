Российский боец Петр Ян победил Двалишвили и защитил титул чемпиона UFC
Поединок продолжался все пять раундов
25 октября 2026, 10:20, ИА Амител
Российский боец Петр Ян / Фото: скриншот из телевыпуска НТВ
Российский боец смешанных единоборств Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби, впервые защитив титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Об этом сообщает РБК.
Поединок продолжался все пять раундов, по итогам которых все судьи отдали победу Яну. Эта встреча стала третьей для россиянина и Двалишвили. Победа стала 21-й в карьере Яна при пяти поражениях. На счету 35-летнего Двалишвили 21 победа и шесть поражений.
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