Более 200 млн рублей потратят на замену лифтов в многоэтажках Алтайского края

На ремонт лифтов в 36 многоквартирных домах Алтайского края направят около 220 млн рублей. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.
По данным регионального Минстроя, в Барнауле проведут замену 37 лифтов, в Бийске – 41, в Заринске – 18, в Рубцовске – семи. На всех объектах уже идут работы.
Отмечается, что специалисты обновляют системы управления и безопасности лифтов, меняют освещение на светодиодное, ремонтируют машинное отделение. Работы проводит региональный Фонд капремонта за счет средств собственников.
С начала действия программы в Алтайском крае заменили уже 467 лифтов.
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