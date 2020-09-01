Жителей Новосибирска возмутила кондуктор с матерной надписью на футболке

Жители Новосибирска в социальных сетях рассказали о кондукторе, которая надела на работу футболку с нецензурной надписью. В комментариях между пользователями разгорелся настоящий спор за право женщины носить то, что она хочет.
Принт на ее футболке гласит: "Сегодня отличный день, а ты пошел [место, куда посылают, когда имеют явное желание быстро и грубо прервать любой социальный контакт]".
"Совсем деградировали? Существуют же какие-то нормы приличия. Ходи дома в такой футболке перед своими детьми. Я не хочу, чтобы мой ребенок увидел это и сказал, что раз женщина в общественном месте в такой, значит, это нормально. Потом удивляемся, почему у нас дети такие. Уважающий себя и воспитанный русский не позволит себе выражаться", – написала сибирячка в комментариях.
Однако нашлись и те, кто поддержал кондуктора. Сторонники женщины отметили, что каждый имеет право самостоятельно решать, в чем ему идти на работу, а в XXI веке глупо осуждать людей за их внешний вид, пишут "Вести".
Комментарии
Я не хочу, чтобы мой ребенок увидел это и сказал...
Ну глаза ему завяжи в чём проблема то?
Достали уже с этим : ребёнок то , ребёнок сё.... башкой думать нада было когда заводить собралась! Должный ей все стали - ашибаешся блин!