Барнаулец едва не лишился квартиры из-за долгов по алиментам

Житель Барнаула мог остаться без квартиры из-за того, что не платил алименты своему ребенку. Общий долг превысил 400 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-центр алтайской службы судебных приставов, горожанин на протяжении долгого времени уклонялся от обязательств по содержанию своего сына и постоянно менял место нахождения. Приставы выяснили, что у мужчины есть квартира в центре Барнаула. На жилплощадь наложили арест.

Мера сразу же возымела действие: отец тут же вышел на связь. Более того, у мужчины моментально нашлись деньги, чтобы погасить задолженность в полном объеме. Исполнительное производство закрыли.