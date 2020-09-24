Барнаулец едва не лишился квартиры из-за долгов по алиментам

Житель Барнаула мог остаться без квартиры из-за того, что не платил алименты своему ребенку. Общий долг превысил 400 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-центр алтайской службы судебных приставов, горожанин на протяжении долгого времени уклонялся от обязательств по содержанию своего сына и постоянно менял место нахождения. Приставы выяснили, что у мужчины есть квартира в центре Барнаула. На жилплощадь наложили арест.
Мера сразу же возымела действие: отец тут же вышел на связь. Более того, у мужчины моментально нашлись деньги, чтобы погасить задолженность в полном объеме. Исполнительное производство закрыли.
Комментарии
О,как ! Оказывается есть меры воздействия и на злостных неплательщиков по ЖКХ - арест жилплощади.
В моём доме владелица двухкомнатной квартиры не платит сполна уже лет двадцать,задолжала более 600 000 рублей , суды и приставы бессильны...
Пора неплательщиков давить.
Более того, у мужчины моментально нашлись деньги
прикольно, в кармане полляма завалялось за подкладкой
Ну наложили пристава запрет на регдействия с квартирой, а дальше они бессильны. Единственное жилье забрать не могут.