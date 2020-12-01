Власти Алтайского края обсудили ремонт моста в Заринске

1 декабря в министерстве транспорта Алтайского края прошло совещание по вопросу ремонта моста через Чумыш в Заринске. Как сообщает пресс-служба ведомства, в нем участвовал глава города Виктор Азгалдян, а также представители проектной и подрядной организаций.

Отмечается, что в адрес местной администрации и Минтранса неоднократно поступали обращения с просьбой привести мост в порядок, поскольку его объезд занимает много времени. Это, в свою очередь, повлияло и на стоимость проезда в общественном транспорте.

"По поручению правительства региона объект находится на особом контроле министерства до начала активного этапа мероприятий, после чего будет инспектироваться в рабочем режиме", — сказано в сообщении.

В ближайшее время подрядчик приступит к ремонту. Сдать мост в эксплуатацию планируют до конца 2021 года.