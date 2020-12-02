В Барнауле неизвестные вырвали посаженную во дворе сосну

Жители Барнаула рассказали о том, что неизвестные вырвали посаженную во дворе дома № 6 по улице 1 Мая сосну. Найти хулиганов пока не удалось.

"Сегодня ночью во дворе дома № 6 по ул. 1 Мая неизвестные сломали и похитили сосенку. Саженцы сосны были недавно посажены, после того как во дворе закончилась работа по оборудованию парковки в рамках программы "Комфортная городская среда", – написал горожанин в сообществе "Инцидент Барнаул".

Ранее amic.ru писал о том, что неизвестные уже долгое время срывают рекламные баннеры с автобусной остановки в Бийске. Пока найти злоумышленников не удается и рекламщики попросили помощи в соцсетях.