Главный синоптик ожидает резкое потепление в Алтайском крае

Волна тепла накроет Западную Сибирь, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, начиная с 3 февраля в сибирских регионах резко начнет теплеть.

"В Омской, Томской, Новосибирской областях, в Алтайском крае сейчас очень низкая температура: -25-30 градусов, – уточнил Вильфанд. – Буквально за три дня, к 3 февраля, температура повысится на 10-15 градусов".

Теплая погода сохранится как минимум неделю, уточнил метеоролог. По его словам, сигналом к потеплению послужила миграция восточно-сибирского антициклона.

Морозов под 40 градусов, скорее всего, больше не будет, спрогнозировал Вильфанд. По его словам, зима уже подходит концу, а в этот период вероятность морозов ниже.