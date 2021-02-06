Аналитики: замена приговора Навальному может стать угрозой бюджету России

Арест и замена приговора оппозиционеру Алексею Навальному может стать угрозой бюджету. Согласно выводам международного рейтингового агентства Fitch, для достижения нужного результата на выборах в Госдуму властям России, возможно, придется потратить больше средств, чем предполагается.

Согласно статье агентства, замена условного срока по делу "Ив Роше" на реальный чревата социальными волнениями и может "осложнить задачу обеспечения конституционного большинства". В результате ситуация может подорвать авторитет правительства в обществе, однако долгосрочных проблем для властей в Fitch не видят, поскольку те в состоянии подавлять несогласованные акции.

Агентство подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне "BBB" со стабильным прогнозом. Fitch ожидают, что в 2021 году российская экономика году вырастет на 3%.

Напомним, что в середине января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по его возвращении из Германии, где он находился на лечении после попытки отравления. На следующий день в отделе полиции состоялся суд, в результате которого Навального отправили в СИЗО "Матросская тишина".

2 февраля суд удовлетворил просьбу ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом дней, проведенных под домашним арестом, оппозиционер будет находиться в колонии общего режима два года восемь месяцев. До вступления приговора в силу оппозиционер останется под арестом.