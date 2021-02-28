Алтайская лыжница вошла в десятку лучших на Чемпионате мира

Алтайская спортсменка Яна Кирпиченко 28 февраля в своем дебютном выступлении на Чемпионате мира по лыжным видам спорта вошла в десятку сильнейших. Соревнования проходят в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает "Алтайский спорт".
Яна Кирпиченко в составе женской сборной России по скиатлону в гонке на 15 км финишировала на 10 позиции. Лучший результат из россиянок показалаТатьяна Сорина – она восьмая.
Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, а две другие ступени пьедестала заняли представительницы Швеции Фрида Карлссон и Эбба Андерссон.
Напомним, в конце января стало известно, что Кирпиченко сменила тренера. Ранее спортсменка в сборной России тренировалась в группе Маркуса Крамера, но, по ее словам, не заметила прогресса. После консультаций со специалистами Кирпиченко решила работать в группе Юрия Бородавко.
Комментарии
Молодец бабёшка !!!
Без мельдония и 10 место расценивается как победа.
28.02.2021 08:37
- гость -
Чой-то американцам и канадцам не помогают их стимуляторы, выписанные по показаниям, абыдно.
Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне, обогнав на финише норвержцев и знаменитого Клебо.
Достаточно взглянуть на статистику медалей. Норвегия - 14, Россия - 1. Конечно, бывает и хуже. Например, у команды Эквадора - 0