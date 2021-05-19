Алтайский магазин выплатит тройную сумму за поломку телевизора

Жительнице Горно-Алтайска сотрудники магазина повредили телевизор стоимостью 60 тысяч рублей во время его упаковки, а возвращать деньги за него отказались, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Алтай. Добиться справедливости ей помогли сотрудники ведомства.
"При покупке телевизор находился на витрине, откуда был снят сотрудниками магазина и помещён в заводскую упаковку без использования специальных защитных накладок, – уточнили в пресс-службе управления. – Кроме того, в момент упаковки товара сотрудник магазина, при отсутствии специальных накладок с обеих сторон телевизора, произвёл неоднократный хват рукой с обеих сторон телевизора, что также является нарушением правил обращения с изделием".
Однако обнаружила неисправность покупательница только дома. Часть экрана не показывала изображение, оставаясь чёрной. Когда она попросила вернуть ей деньги, в торговой точке это сделать отказались, аргументируя такое решение не гарантийным случаем механического повреждения товара при эксплуатации.
Специалисты Консультационного центра Роспотребнадзора помогли женщине составить письменную претензию, однако представители магазина были непреклонными. Тогда жительница республиканской столицы при поддержке ведомства подала иск в суд.
Судья обязал торговую точку выплатить сумму, втрое превышающую стоимость телевизора – свыше 189 тысяч рублей: 60 тысяч рублей – компенсация стоимости, ещё столько же – неустойка, 62,5 тысячи – штраф за отказ удовлетворить законные требования, 1,6 тысячи – компенсация судебных расходов, 3,9 тысячи – госпошлина.
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