Сборная Германии по гребле планирует готовиться к Олимпиаде 2021 года в Барнауле

Сборная Германии по гребле на байдарках и каноэ рассматривает Барнаул в качестве основной площадки для подготовки к Олимпиаде 2021 года в Токио. При этом сборная России, скорее всего, будет тренироваться на канале во Владивостоке. Об этом заявил вице-президент Международной федерации каноэ (ICF) Томас Конецко.

"Спортсмены, прибывшие на соревнования, уже видят высокий уровень приёма в Барнауле, начиная от условий размещения атлетов и чёткой работы транспортной службы до стопроцентной подготовленности гребного канала. Я уверен, что атлеты передадут всему спортивному миру своё восхищение увиденным здесь", – сказал во время пресс-конференции Томас Конецко.

Что касается сборной России, то она будет готовиться к Олимпиаде на канале во Владивостоке. Сейчас его ремонтируют. При этом в Барнауле условия намного лучше, но в пользу Дальнего Востока одинаковые часовые пояса с Токио. Однако не исключено, что часть тренировок сборная России всё же проведёт на Алтае.

По словам вице-президента федерации, в Барнаул на турнир приехали около 300 спортсменов из 55 стран мира. Многие именитые гребцы уже получили квоту на Олимпиаду в Токио. Однако от этого турнир, уверен Коценко, не станет менее интересным. Из-за пандемии не смогли приехать спортсмены из Австралии и Новой Зеландии.

Обычно мы организовываем Кубки мира в новых местах на следующий год после "Олимпиады, но пандемия внесла коррективы и не все участники, которые хотели бы приехать и принять участие в соревнованиях на новом месте, смогли это сделать. К тому же многие сильнейшие спортсмены уже готовятся к Олимпиаде, не имеют столько времени, чтобы ехать сюда", – отметил Конецко и добавил, что гребной канал в Барнауле – один из лучших в мире.

Генеральный секретарь Международной федерации каноэ Саймон Тоулсон также выразил удовлетворение уровнем готовности Барнаула к проведению ответственных стартов и подчеркнул, что его поразило и обрадовало внимание средств массовой информации к предстоящему Кубку мира.

Отметим, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдёт в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. Это будет отбором на Олимпиаду 2021 года в Токио. На соревнованиях разыграют шесть лицензий. В Барнаул прилетели около 300 спортсменов из 55 стран мира.