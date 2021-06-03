Систему водоснабжения модернизируют в районе Алтайского края за 140 млн рублей

Систему водоснабжения модернизируют в селе Новоегорьеском Егорьевского района. Работы проводятся в рамках федерального проекта "Чистая вода".

Проект предусматривает строительство свыше 10 километров сетей, двух насосных станций и ремонт резервуаров с водой. Это позволит улучшить качество воды почти для 5000 местных жителей и обеспечить ею все социальные учреждения: школу, два детских сада и больницу.

На проведение работ выделили 140 миллионов рублей, а реализовывать их будут в 2021-2021 годах.

"Сейчас вода бежит без перебоев и с сильным напором, однако её качество оставляет желать лучшего. Очень рады, что до нашего небольшого села дошёл этот проект, благодаря которому использовать воду из крана будет безопасно для нас и наших семей", – отмечает местная жительница Ольга Дряпочко.

Также модернизацию системы в рамках проекта проводят в сёлах Родино Родинского района и Петропавловском Петропавловского района, сообщает пресс-служба краевого правительства.