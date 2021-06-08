Главу Барнаула включили в топ-5 сибирского медиарейтинга

Мэр Барнаула Вячеслав Франк сохранил позицию в медиарейтинге глав городов СФО по итогам мая 2021 года и занимает в нём пятое место. Перечень составила компания "Медиалогия".

Список составляется на основе медиаиндекса, который отражает качество присутствия персоны в информационном поле. Величина индекса зависит от цитируемости СМИ, наличия позитива или негатива, размера и места выхода публикаций и других показателей. Всего в списке присутствуют 20 человек.

Помимо мэров, это ещё и председатели городских парламентов. Спикер барнаульской Гордумы Галина Буевич расположилась на 13-м месте. За месяц она поднялась на одну позицию.

С большим отрывом в медиарейтинге лидирует новосибирский мэр Анатолий Локоть. В тройку вошли градоначальники Омска (Оксана Фадина) и Иркутска (Руслан Болотов). Замкнули пятёрку Сергей Ерёмин (Красноярск) и Вячеслав Франк (Барнаул).

Напомним, впервые в рейтинг "Медиалогии" Франк попал в январе 2020 года – тогда ещё с приставкой врио. 14 февраля 2020-го депутаты городской думы назначили его главой города. В феврале 2020-го Франк входил в первую тройку медиарейтинга, а по итогам года занял шестую строчку.