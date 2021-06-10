Солнечное затмение началось в Барнауле. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Солнечное затмение началось в Барнауле. Понаблюдать за ним можно с площадки рядом с барнаульским планетарием. Корреспондент amic.ru побывала на месте и сделала несколько снимков солнечного диска через телескопы с солнечным фильтром – Луна уже частично зашла на диск Солнца.

Напомним, что частные фазы кольцеобразного солнечного затмения можно наблюдать в Барнауле с 18:00 до 20:00 10 июня. На астроплощадке рядом с планетарием установили телескопы, с помощью которых можно следить за ходом затмения.

Как отмечают сотрудники планетария, увидеть редкое космическое явление можно и из других точек города, однако для этого потребуются специальные солнечные фильтры.